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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20012002200320042005>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 330
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
75
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:06

  lwa написав:
  freeze написав:Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66610


Фізичні особи, що не скористалися спеціальним декларуванням, та набули станом на 1 січня 2020 року повноліття вважаються такими, що підтвердили станом на 1 січня 2020 року незадекларовані доходи відповідних попередніх податкових періодів на загальну суму 300000 гривень. Для цілей оподаткування вважається, що декларант має незадекларовані доходи в зазначеному розмірі в грошовій формі і національній валюті, або набув за їх рахунок відповідні активи. Такі доходи вважаються амністованими без будь-яких додаткових умов. Сплата податків за такими доходами не вимагається. Податкова перевірка щодо джерел отримання Декларантом таких доходів не проводиться.

НО, в пояснительной записке значиться не 300 тыс, а 100 :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kalgan в Нед 08 вер, 2019 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:06

  lwa написав:
  asti написав:Внимание вопрос!
Если я продал в 13 году квартиру за 100000$, на тот момент 810000грн и сейчас живу на доходы с этих денег, мне их тоже надо будет декларировать? Как они будут учитываться, как 810000 грн или 2800000 грн (квартира, естественно, была продана за доллары) Нужно ли брать в банках справки с суммой полученных процентов по депозитам?

берете свой нотариальный договор купли продажи и ищите там цену продажи - эта сумма легализована, все что выше - нет, проценты по депо - вам в зачет, а тело депозита - нет
А есть возможность получить справку о процентах в банках, которые обанкротились и/или уже ликвидированы?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:07

  lwa написав:
  freeze написав:Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66610


Так это по налоговой амнистии.
Будет ли внесено по нулевой декларации, когда будет внесено и в каком виде, сам Гетманцев не знает еще.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:09

  sinus написав:
  freeze написав:
  change_pm написав:Кстати, что должно быть первее? Нулевка или амнистия?

Какова цель сейчас воду каламутить амнистией, если нулевки еще не было? И сроки амнистии четкие, начиная с 2020 года.

Нулевку сделать не успеют или не хотят, мой вывод, хотят рубануть бабла по быстрому


Про нулевую декларацию тот же Гетманцев говорил вроде ориентировочно с 1 января 2021 года, то есть гораздо позднее налоговой амнистии.

Податкова амністія це взагалі якась дурня.
Наприклад, Вася сплачував податки, прибуток декларував але жив дуже економно і таким чином назбирав 100 тис.доларів за останні 10 років, а задекларував 200 тис.за ці ж 10 років прибутку.
А Петро задекларував 200 тис.,а насправді заробив 500 тис.і зараз у нього нічого нема з грошей, але є 5 квартир на Печерську.
Питання- Хто буде платити податок, Вася чи Петро?


так ему надо будет задекларировать эти 5 квартир и уплатить налог, если не хочет чтоб к нему в гости пришла налоговая.......

это как явка с повинной !!! если нет затем строго по закону
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:12

  freeze написав:
  lwa написав:
  freeze написав:Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66610


Так это по налоговой амнистии.
Будет ли внесено по нулевой декларации, когда будет внесено и в каком виде, сам Гетманцев не знает еще.

вы текст закона читали, ТАК ПРОЧИТАЙТЕ, я привел ссылку.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:12

  change_pm написав:
  qay написав:Всем добрый день.

Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.

Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.

Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн? :roll:


Думаю, что будет должен заплатить или пройти путь, который я описал ниже, но сам по нему решил не идти. Или забрать деньги и сказать Родине окончательное гуд бай!

У меня было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.

минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, но мне в Украине еще нужно заплатить 1,5% военного.
минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу.
минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины.
Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать?
Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?

Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше!


Благодарю Вас за интересные наблюдения.

1. Сам отдал треть доходов, нет никакого желания попадать под двойное налогообложение.
2. Вы правы насчет разницы в разных сроках подачи деклараций - по независящим от Вас причинам по Вашей декларации могут принимать решение месяцами, и получите Вы решение по ней осенью либо в конце лета, подавши весной. :!:
3. Не думаю, что они примут польский либо любой другой язык декларации (кроме русского). Вас обяжут перевести его (за Ваши деньги) и заверить (также за Ваши деньги). :?
4. Попадалась новость, что налоговую декларацию в Украине можно будет подавать онлайн, что логично, если это будет делать каждый. Но, боюсь, будет очень много непонятных строчек и различных статей расходов\доходов для простого обывателя. Кто будет консультировать человека, находящегося за рубежом и пытающегося подать декларацию в Украине? :roll:[/quote]

Вариантов мало:

- забрать деньги из укр.банков, оставив только 100 тыс грн (большую сумму можно вложить в недвижимость в стране пребывания),
- заплатить 1.5% военного + связанный гемор с подачай декларации,
- заплатить 5% без шума / без пыли.

Выбор за вами.

Но я на 1500% уверен, что все деньги в банках свыше 100 тыс гривен будут первым и самым доступным инструментом давления, чтобы отслюнявить 5%, а может быть и 18+1.5%, если вы не поучаствуете в налоговой амнистии.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:13

  lwa написав:так ему надо будет задекларировать эти 5 квартир и уплатить налог, если не хочет чтоб к нему в гости пришла налоговая.......

это как явка с повинной !!! если нет затем строго по закону


Нет там такого и близко, чтобы все население стало декларировать и так задекларированные в госорганах квартиры.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:15

  Alex2007 написав:lwa

причем я так понимаю это будут специальные счета с нулевым процентом на остаток (ну может скинут с барского плеча пару процентов на гривну или 0.05% на бакс, и то если банк расщедрится :mrgreen: ).
То есть даже пару копеек налоХа особо скомпенсировать не получится если через банк. :mrgreen:

Ну вы же уже слышали про дешевые кредиты, про ипотеку под 12-13% в следующем году, начинаете догадываться с каких денег будет этот праздник жизни...?
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:17

  lwa написав:
  freeze написав:


Так это по налоговой амнистии.
Будет ли внесено по нулевой декларации, когда будет внесено и в каком виде, сам Гетманцев не знает еще.

вы текст закона читали, ТАК ПРОЧИТАЙТЕ, я привел ссылку.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, що мали місце до 31 грудня 2018 року


Это Закон о налоговой амнистии.
Закон о нулевой декларации, которые будут обязаны подать все, еще даже не написан. Судя по тому же Гетманцеву.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:А есть возможность получить справку о процентах в банках, которые обанкротились и/или уже ликвидированы?

На горячке обещали, сам этим сейчас озабочен...
lwa
 
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