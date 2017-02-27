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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2002200320042005>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 330
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
75
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:17

  lwa написав:
  sinus написав:
  freeze написав:
Про нулевую декларацию тот же Гетманцев говорил вроде ориентировочно с 1 января 2021 года, то есть гораздо позднее налоговой амнистии.

Податкова амністія це взагалі якась дурня.
Наприклад, Вася сплачував податки, прибуток декларував але жив дуже економно і таким чином назбирав 100 тис.доларів за останні 10 років, а задекларував 200 тис.за ці ж 10 років прибутку.
А Петро задекларував 200 тис.,а насправді заробив 500 тис.і зараз у нього нічого нема з грошей, але є 5 квартир на Печерську.
Питання- Хто буде платити податок, Вася чи Петро?


так ему надо будет задекларировать эти 5 квартир и уплатить налог, если не хочет чтоб к нему в гости пришла налоговая.......

это как явка с повинной !!! если нет затем строго по закону

Податок з чого? Якщо вартість квартир дорівнює 200 тис.з яких вже сплачені податки?
А Вася як зможе підтвердити те, що з тих 100 тис.,що він накопичив за 10 років, він вже податки сплатив?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:20

freeze
Прочтите ЕЩЕ РАЗ, МЕДЛЕННО, ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ , то что я выделил красным, а лучше закон по приведенной ссылке
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:20

  freeze написав:
  lwa написав:так ему надо будет задекларировать эти 5 квартир и уплатить налог, если не хочет чтоб к нему в гости пришла налоговая.......

это как явка с повинной !!! если нет затем строго по закону


Нет там такого и близко, чтобы все население стало декларировать и так задекларированные в госорганах квартиры.


Может и нет, а может и появится. Але точно, потом появится разъяснительное письмо от налоговой, по которому они будут считать, как им удобнее и всех Вась, Петь, Иванов, Андреев и Свет, Кать и так далее, обберут, как липку.

Вы топили за Зе-команду, если есть возможность донести им мысль, что так нельзя и опасно, то донесите, плиз.

Реально такое новвоведение зацепит каждого, уверен, что и вас тоже. Денежного результата большого может не дать, а как инструмент для смены власти очень даже может им быть.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:20

Попытка ободрать пересичных

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  qay написав:Всем добрый день.

Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.

Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.

Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн? :roll:


Думаю, что будет должен заплатить или пройти путь, который я описал ниже, но сам по нему решил не идти. Или забрать деньги и сказать Родине окончательное гуд бай!

У меня было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.

минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, но мне в Украине еще нужно заплатить 1,5% военного.
минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу.
минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины.
Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать?
Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?

Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше!


Благодарю Вас за интересные наблюдения.

1. Сам отдал треть доходов, нет никакого желания попадать под двойное налогообложение.
2. Вы правы насчет разницы в разных сроках подачи деклараций - по независящим от Вас причинам по Вашей декларации могут принимать решение месяцами, и получите Вы решение по ней осенью либо в конце лета, подавши весной. :!:
3. Не думаю, что они примут польский либо любой другой язык декларации (кроме русского). Вас обяжут перевести его (за Ваши деньги) и заверить (также за Ваши деньги). :?
4. Попадалась новость, что налоговую декларацию в Украине можно будет подавать онлайн, что логично, если это будет делать каждый. Но, боюсь, будет очень много непонятных строчек и различных статей расходов\доходов для простого обывателя. Кто будет консультировать человека, находящегося за рубежом и пытающегося подать декларацию в Украине? :roll:


Вариантов мало:

- забрать деньги из укр.банков, оставив только 100 тыс грн (большую сумму можно вложить в недвижимость в стране пребывания),
- заплатить 1.5% военного + связанный гемор с подачай декларации,
- заплатить 5% без шума / без пыли.

Выбор за вами.

Но я на 1500% уверен, что все деньги в банках свыше 100 тыс гривен будут первым и самым доступным инструментом давления, чтобы отслюнявить 5%, а может быть и 18+1.5%, если вы не поучаствуете в налоговой амнистии.[/quote]

Как тогда быть с долларовыми депозитами, лежащих в разных банках в эквиваленте менее 200.000 в каждом (после продажи квартиры). Естественно договор купли-продажи есть, все в порядке. Совсем запутался, какие в этом случае у государства планы касательно амнистий\нулевых деклараций.

Запутался :?
Востаннє редагувалось qay в Нед 08 вер, 2019 14:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze писал(а):
Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.

Расстраиваться будем по мере даже не регистрации и ввода в действие, а таки реального их исполнения (чего таки и не фатало все годы независимости).
Хто б шо не говорил, с нового года будем посмотреть...
Молодая зекоманда (думаю, даже не в этом первоначальном перепуганном исполнении) еще натворит шухеру не токо на бумаге (личные ощущения).
На Зе, акромя Бени, пока мало шо можно повесить. И то,думаю, не так все уж страшно... :D
Пока есть маленькая надежда уйти хотя б немножко,для старта, от привычных властных клановых договорняков - будем надеяться.

Обидно, что Петя с этим не справился. А ведь реально мог! Отмазка "полномочий президента" в нашей стране меня всегда только расстраивала.
Слишком уж они там повязаны.

Потому пока с артистическим (Рейган жеж неплохо для Штатов рулил) оптимизмом!
Как всегда, время покажет! 8) :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 вер, 2019 15:04, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sinus написав:Податок з чого? Якщо вартість квартир дорівнює 200 тис.з яких вже сплачені податки?
А Вася як зможе підтвердити те, що з тих 100 тис.,що він накопичив за 10 років, він вже податки сплатив?


Если так то повезло. У меня к примеру, квартира приобретенная в 2003 году стоит 4500 грн, НО не у ВСЕХ так чем свежее сделка тем нолей поболее!!! И Если квартиры приобретены после 2008 г. там совсем другие цифры в договорах
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:24

  lwa написав:freeze
Прочтите ЕЩЕ РАЗ, МЕДЛЕННО, ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ , то что я выделил красным, а лучше закон по приведенной ссылке


Вы понимаете разницу между налоговой амнистией и нулевой декларацией ?

Я тут на ветке уже приводил по этому поводу Гетманцева:
viewtopic.php?p=4731560#p4731560


Вот Гетманцев подробнее разъяснил.

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."


По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 вер, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:28

  qay написав:
  change_pm написав:
[/i]

Как тогда быть с долларовыми депозитами, лежащих в разных банках в эквиваленте менее 200.000 в каждом (после продажи квартиры). Естественно договор купли-продажи есть, все в порядке. Совсем запутался, какие в этом случае у государства планы касательно амнистий\нулевых деклараций.

Запутался :?


Имхо, с этими деньгами все в порядке. Если только вы не продавали квартиру по курсу 8 и по нему же конвертировали, а теперь сумма в гривне больше в разы.

В таком случае нужно ждать, что все-таки в законе примут.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:34

freeze вы же прочитали закон ?
там описан порядок - сначала подача декларации, затем легализация активов по приведенной в законе схеме...
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:37

  change_pm написав:
  qay написав:
  change_pm написав:
[/i]

Как тогда быть с долларовыми депозитами, лежащих в разных банках в эквиваленте менее 200.000 в каждом (после продажи квартиры). Естественно договор купли-продажи есть, все в порядке. Совсем запутался, какие в этом случае у государства планы касательно амнистий\нулевых деклараций.

Запутался :?


Имхо, с этими деньгами все в порядке. Если только вы не продавали квартиру по курсу 8 и по нему же конвертировали, а теперь сумма в гривне больше в разы.

В таком случае нужно ждать, что все-таки в законе примут.

легальна ТОЛЬКА та сумма которая прописана в договоре (по закону сделка только в гривнах) там нет упоминания о долларах !!! если тело депозита выше суммы договора, то уже нестыковочка :D
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