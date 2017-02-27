freeze написав: Про нулевую декларацию тот же Гетманцев говорил вроде ориентировочно с 1 января 2021 года, то есть гораздо позднее налоговой амнистии.
Податкова амністія це взагалі якась дурня. Наприклад, Вася сплачував податки, прибуток декларував але жив дуже економно і таким чином назбирав 100 тис.доларів за останні 10 років, а задекларував 200 тис.за ці ж 10 років прибутку. А Петро задекларував 200 тис.,а насправді заробив 500 тис.і зараз у нього нічого нема з грошей, але є 5 квартир на Печерську. Питання- Хто буде платити податок, Вася чи Петро?
так ему надо будет задекларировать эти 5 квартир и уплатить налог, если не хочет чтоб к нему в гости пришла налоговая.......
это как явка с повинной !!! если нет затем строго по закону
Податок з чого? Якщо вартість квартир дорівнює 200 тис.з яких вже сплачені податки? А Вася як зможе підтвердити те, що з тих 100 тис.,що він накопичив за 10 років, він вже податки сплатив?
lwa написав:так ему надо будет задекларировать эти 5 квартир и уплатить налог, если не хочет чтоб к нему в гости пришла налоговая.......
это как явка с повинной !!! если нет затем строго по закону
Нет там такого и близко, чтобы все население стало декларировать и так задекларированные в госорганах квартиры.
Может и нет, а может и появится. Але точно, потом появится разъяснительное письмо от налоговой, по которому они будут считать, как им удобнее и всех Вась, Петь, Иванов, Андреев и Свет, Кать и так далее, обберут, как липку.
Вы топили за Зе-команду, если есть возможность донести им мысль, что так нельзя и опасно, то донесите, плиз.
Реально такое новвоведение зацепит каждого, уверен, что и вас тоже. Денежного результата большого может не дать, а как инструмент для смены власти очень даже может им быть.
Кто может подсказать за следующее - человек работает официально в ЕС, платит там налоги, привозит часть денег в Украину и открывает депозит на сумму более 100.000грн.
Источников дохода в Украине нет. Источник дохода официальный зарубежный.
Беря во внимание влажные мечты\планы\etc. новых властьимущих, человек должен будет заплатить налог с суммы, превышающей 100.000грн?
Думаю, что будет должен заплатить или пройти путь, который я описал ниже, но сам по нему решил не идти. Или забрать деньги и сказать Родине окончательное гуд бай!
У меня было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.
минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, но мне в Украине еще нужно заплатить 1,5% военного. минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу. минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины. Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать? Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?
Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше!
Благодарю Вас за интересные наблюдения.
1. Сам отдал треть доходов, нет никакого желания попадать под двойное налогообложение. 2. Вы правы насчет разницы в разных сроках подачи деклараций - по независящим от Вас причинам по Вашей декларации могут принимать решение месяцами, и получите Вы решение по ней осенью либо в конце лета, подавши весной. 3. Не думаю, что они примут польский либо любой другой язык декларации (кроме русского). Вас обяжут перевести его (за Ваши деньги) и заверить (также за Ваши деньги). 4. Попадалась новость, что налоговую декларацию в Украине можно будет подавать онлайн, что логично, если это будет делать каждый. Но, боюсь, будет очень много непонятных строчек и различных статей расходов\доходов для простого обывателя. Кто будет консультировать человека, находящегося за рубежом и пытающегося подать декларацию в Украине?
Вариантов мало:
- забрать деньги из укр.банков, оставив только 100 тыс грн (большую сумму можно вложить в недвижимость в стране пребывания), - заплатить 1.5% военного + связанный гемор с подачай декларации, - заплатить 5% без шума / без пыли.
Выбор за вами.
Но я на 1500% уверен, что все деньги в банках свыше 100 тыс гривен будут первым и самым доступным инструментом давления, чтобы отслюнявить 5%, а может быть и 18+1.5%, если вы не поучаствуете в налоговой амнистии.[/quote]
Как тогда быть с долларовыми депозитами, лежащих в разных банках в эквиваленте менее 200.000 в каждом (после продажи квартиры). Естественно договор купли-продажи есть, все в порядке. Совсем запутался, какие в этом случае у государства планы касательно амнистий\нулевых деклараций.
Запутался
Востаннє редагувалось qay в Нед 08 вер, 2019 14:23, всього редагувалось 3 разів.
freeze писал(а): Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.
Расстраиваться будем по мере даже не регистрации и ввода в действие, а таки реального их исполнения (чего таки и не фатало все годы независимости). Хто б шо не говорил, с нового года будем посмотреть... Молодая зекоманда (думаю, даже не в этом первоначальном перепуганном исполнении) еще натворит шухеру не токо на бумаге (личные ощущения). На Зе, акромя Бени, пока мало шо можно повесить. И то,думаю, не так все уж страшно... Пока есть маленькая надежда уйти хотя б немножко,для старта, от привычных властных клановых договорняков - будем надеяться.
Обидно, что Петя с этим не справился. А ведь реально мог! Отмазка "полномочий президента" в нашей стране меня всегда только расстраивала. Слишком уж они там повязаны.
Потому пока с артистическим (Рейган жеж неплохо для Штатов рулил) оптимизмом! Как всегда, время покажет!
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 вер, 2019 15:04, всього редагувалось 7 разів.
sinus написав:Податок з чого? Якщо вартість квартир дорівнює 200 тис.з яких вже сплачені податки? А Вася як зможе підтвердити те, що з тих 100 тис.,що він накопичив за 10 років, він вже податки сплатив?
Если так то повезло. У меня к примеру, квартира приобретенная в 2003 году стоит 4500 грн, НО не у ВСЕХ так чем свежее сделка тем нолей поболее!!! И Если квартиры приобретены после 2008 г. там совсем другие цифры в договорах
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев. Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 вер, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Как тогда быть с долларовыми депозитами, лежащих в разных банках в эквиваленте менее 200.000 в каждом (после продажи квартиры). Естественно договор купли-продажи есть, все в порядке. Совсем запутался, какие в этом случае у государства планы касательно амнистий\нулевых деклараций.
Запутался
Имхо, с этими деньгами все в порядке. Если только вы не продавали квартиру по курсу 8 и по нему же конвертировали, а теперь сумма в гривне больше в разы.
В таком случае нужно ждать, что все-таки в законе примут.
Как тогда быть с долларовыми депозитами, лежащих в разных банках в эквиваленте менее 200.000 в каждом (после продажи квартиры). Естественно договор купли-продажи есть, все в порядке. Совсем запутался, какие в этом случае у государства планы касательно амнистий\нулевых деклараций.
Запутался
Имхо, с этими деньгами все в порядке. Если только вы не продавали квартиру по курсу 8 и по нему же конвертировали, а теперь сумма в гривне больше в разы.
В таком случае нужно ждать, что все-таки в законе примут.
легальна ТОЛЬКА та сумма которая прописана в договоре (по закону сделка только в гривнах) там нет упоминания о долларах !!! если тело депозита выше суммы договора, то уже нестыковочка