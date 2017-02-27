Давайте будем расстраиваться по мере принятия законопроекта и вступления его в силу
Кроме того, там кажется в Налоговом кодексе (статья 4) заложен принцип стабильности налогового законодательства, согласно которому все изменения в него нужно вносить не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки (пункт 4.1.9).
Наконец, всем известный "реформатор", кстати, юрист по образованию, уже вводил налогообложение депозитов с нарушением указанного выше принципа стабильности, и меня терзают смутные сомнения, что Украине удастся отбиться от этого нарушения по одному из дел, которое уже ожидает рассмотрения в Евросуде
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев. Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.
ОТветьте Межигорье Януковича легализировано, исходя из приведенной вами цитаты ?
Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
proftpd66 написав:
TylerTruman_ написав:
Zebra написав:Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
жах для кабанчиків та інших парнокопитних ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами
proftpd66 написав: москали и сепары с курсов.ком.уа в шоке.
НО
1) если держать евро, которое, ревальвирует с 1.10(1.04) до 1.3 (1.24). Прибыль 10-15% вместо депозита в гривне. Есть депо сейчас по 4-6% в евро. +10%-20% за 2-4 года.
по этому гривна не смотрится сверх прибыльная. Германия недавно продала 5лярдов евро в минусовой доходность. Минус 0.4% (кажется). Спрос был огромный.
2) если человек контрабасом занимается, то все покупки делает все равно в долларах. По этому курс ему все равно. Разве что часть какая-то для диверсификации в евро гривна.
proftpd66 написав:
UP!
Ельцин прав?
Кто интересовался, когда дата выборов в Францию, Германию и США? Фюрер не придет?
«Угроза исходит от крайне правых. Я утверждаю, что однажды они придут к власти во Франции, — заявил Олланд. И добавил: «Это произойдет в 2022 году или позже…». И объяснил, почему, на его взгляд, это случится: ультраправые настоят на том, что «они — единственные, которым не дали попробовать осуществить власть» и поруководить страной.
воскресенье, 12 февраля Президентские выборы в Германии 2017
lwa написав:freeze вы же прочитали закон ? там описан порядок - сначала подача декларации, затем легализация активов по приведенной в законе схеме...
Но это разные вещи - нулевая декларация и декларация по амнистии доходов.
Что такое декларация по амнистии доходов, полученных не тем путём ? Вы хотите завести в страну легально деньги из-за бугра, у вас есть зарубежная недвижимость, о которой не знает украинское государство, у вас в матрасе много долларов. Зачем бизнесу и человеку надо это засветить ни с того ни с сего? Ответ - вы или предприятие хотите купить много земли, вы хотите купить хорошую недвижимость, вы хотите еще что-то купить серьезное, но у вас нет на сумму покупки отбеливающих документов, подав декларацию на амнистию вы получаете честнейшие белые деньги.
Что такое нулевая декларация - это декларация, которая подводит нулевую черту под тем, что было раньше, и начинается жизнь с нуля, то есть расходы уже должны после подачи нулевой декларации примерно соответствовать легальным доходам.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию. Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии. Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...
Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.
Та давайте не дёргаться, когда в болоте увяз и есть ещё чем дышать, а расстраиваться по мере заполнения глотки жижей ...
lwa написав:Igneus Уже на следующий год пообещали дешевые кредиты "12-13%", отступать некуда, шоу должно продолжаться
Это не серьезно, как говорил комедийный герой в "Операции Ы", поскольку, если говорить об ипотеке, то я бы не пошел за такой процент рабом к олигархам в их жилищные комплексы. Я наслышан об их нравах в этом ихнем бетоне ("Министерский", "Кришталевы джерела" и т.д.). Тем более, что в России сейчас около 7-8%, а в Еврозоне 2-3%, если не ошибаюсь.
proftpd66 написав:Тему евро тут обсудим?
Будем ожидать результатов заседания ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября). Но похоже, что для евро будут продолжаться непростые времена, то есть плавный спуск вниз. Но для нас это хорошо, поскольку евро находится вблизи исторического дна (1,03 доллара за него), и можно будет брать, если гривна не расслабится. А до 13 сентября, когда будет пиковый платеж по долгу, вряд ли она расслабится.