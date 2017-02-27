Давайте будем расстраиваться по мере принятия законопроекта и вступления его в силу
Кроме того, там кажется в Налоговом кодексе (статья 4) заложен принцип стабильности налогового законодательства, согласно которому все изменения в него нужно вносить не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки (пункт 4.1.9).
Наконец, всем известный "реформатор", кстати, юрист по образованию, уже вводил налогообложение депозитов с нарушением указанного выше принципа стабильности, и меня терзают смутные сомнения, что Украине удастся отбиться от этого нарушения по одному из дел, которое уже ожидает рассмотрения в Евросуде
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев. Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.
ОТветьте Межигорье Януковича легализировано, исходя из приведенной вами цитаты ?
Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.
proftpd66 написав:
TylerTruman_ написав:
Zebra написав:Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.
жах для кабанчиків та інших парнокопитних ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами
proftpd66 написав: москали и сепары с курсов.ком.уа в шоке.
НО
1) если держать евро, которое, ревальвирует с 1.10(1.04) до 1.3 (1.24). Прибыль 10-15% вместо депозита в гривне. Есть депо сейчас по 4-6% в евро. +10%-20% за 2-4 года.
по этому гривна не смотрится сверх прибыльная. Германия недавно продала 5лярдов евро в минусовой доходность. Минус 0.4% (кажется). Спрос был огромный.
2) если человек контрабасом занимается, то все покупки делает все равно в долларах. По этому курс ему все равно. Разве что часть какая-то для диверсификации в евро гривна.
proftpd66 написав:
UP!
Ельцин прав?
Кто интересовался, когда дата выборов в Францию, Германию и США? Фюрер не придет?
«Угроза исходит от крайне правых. Я утверждаю, что однажды они придут к власти во Франции, — заявил Олланд. И добавил: «Это произойдет в 2022 году или позже…». И объяснил, почему, на его взгляд, это случится: ультраправые настоят на том, что «они — единственные, которым не дали попробовать осуществить власть» и поруководить страной.
воскресенье, 12 февраля Президентские выборы в Германии 2017
lwa написав:freeze вы же прочитали закон ? там описан порядок - сначала подача декларации, затем легализация активов по приведенной в законе схеме...
Но это разные вещи - нулевая декларация и декларация по амнистии доходов.
Что такое декларация по амнистии доходов, полученных не тем путём ? Вы хотите завести в страну легально деньги из-за бугра, у вас есть зарубежная недвижимость, о которой не знает украинское государство, у вас в матрасе много долларов. Зачем бизнесу и человеку надо это засветить ни с того ни с сего? Ответ - вы или предприятие хотите купить много земли, вы хотите купить хорошую недвижимость, вы хотите еще что-то купить серьезное, но у вас нет на сумму покупки отбеливающих документов, подав декларацию на амнистию вы получаете честнейшие белые деньги.
Что такое нулевая декларация - это декларация, которая подводит нулевую черту под тем, что было раньше, и начинается жизнь с нуля, то есть расходы уже должны после подачи нулевой декларации примерно соответствовать легальным доходам.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию. Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии. Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...
Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.
Та давайте не дёргаться, когда в болоте увяз и есть ещё чем дышать, а расстраиваться по мере заполнения глотки жижей ...