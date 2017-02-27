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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2002200320042005

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 330
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
75
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:38

  lwa написав:
  freeze написав:Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66610

Давайте будем расстраиваться по мере принятия законопроекта и вступления его в силу :wink:

Кроме того, там кажется в Налоговом кодексе (статья 4) заложен принцип стабильности налогового законодательства, согласно которому все изменения в него нужно вносить не позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки (пункт 4.1.9).

Наконец, всем известный "реформатор", кстати, юрист по образованию, уже вводил налогообложение депозитов с нарушением указанного выше принципа стабильности, и меня терзают смутные сомнения, что Украине удастся отбиться от этого нарушения по одному из дел, которое уже ожидает рассмотрения в Евросуде :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:40

  freeze написав:
  lwa написав:freeze
Прочтите ЕЩЕ РАЗ, МЕДЛЕННО, ШЕВЕЛЯ ГУБАМИ , то что я выделил красным, а лучше закон по приведенной ссылке


Вы понимаете разницу между налоговой амнистией и нулевой декларацией ?

Я тут на ветке уже приводил по этому поводу Гетманцева:
viewtopic.php?p=4731560#p4731560


Вот Гетманцев подробнее разъяснил.

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."


По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.

ОТветьте Межигорье Януковича легализировано, исходя из приведенной вами цитаты ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:41

  Alex2006 написав:Т.е. чтобы хотя бы выйти "в ноль" им надо сейчас иметь возможность продать те баксы по 30+.


  proftpd66 написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Не волнуйтесь, терпеливые продадут и по 40-50-100.


жах для кабанчиків та інших парнокопитних :mrgreen: ... наприклад, чешська крона мала загон до 40 в кризу кінця 90х, піля того сильно укріпилася і уже довго рейнджить, ... кваліфікований спекулянт добре заробить, а некваліфікований буде чекати, заговорювати, капітулювати із прогнозами :roll:
Зображення



  proftpd66 написав:
москали и сепары с курсов.ком.уа в шоке. :)

НО

1) если держать евро, которое, ревальвирует с 1.10(1.04) до 1.3 (1.24). Прибыль 10-15% вместо депозита в гривне. Есть депо сейчас по 4-6% в евро. +10%-20% за 2-4 года.

по этому гривна не смотрится сверх прибыльная. Германия недавно продала 5лярдов евро в минусовой доходность. Минус 0.4% (кажется). Спрос был огромный.

2) если человек контрабасом занимается, то все покупки делает все равно в долларах. По этому курс ему все равно. Разве что часть какая-то для диверсификации в евро гривна.



  proftpd66 написав:

UP!

Ельцин прав?

Зображення


Кто интересовался, когда дата выборов в Францию, Германию и США? Фюрер не придет? :mrgreen:

Может внатуру Евро использовать?






  proftpd66 написав:УЖЕ НАШЕЛ

вторник, 3 ноября Президентские выборы в США 2020




23 апреля и 7 мая 2017 года Франция
Фараж: Ле Пен станет президентом Франции в 2022 году

Олланд и Макрон опасаются скорого прихода ультраправых к власти во Франции
«Угроза исходит от крайне правых. Я утверждаю, что однажды они придут к власти во Франции, — заявил Олланд. И добавил: «Это произойдет в 2022 году или позже…». И объяснил, почему, на его взгляд, это случится: ультраправые настоят на том, что «они — единственные, которым не дали попробовать осуществить власть» и поруководить страной.


воскресенье, 12 февраля Президентские выборы в Германии 2017





Тему евро тут обсудим?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:42

Igneus Уже на следующий год пообещали дешевые кредиты "12-13%", отступать некуда, шоу должно продолжаться :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:01

  lwa написав:freeze вы же прочитали закон ?
там описан порядок - сначала подача декларации, затем легализация активов по приведенной в законе схеме...


Но это разные вещи - нулевая декларация и декларация по амнистии доходов.

Что такое декларация по амнистии доходов, полученных не тем путём ?
Вы хотите завести в страну легально деньги из-за бугра, у вас есть зарубежная недвижимость, о которой не знает украинское государство, у вас в матрасе много долларов.
Зачем бизнесу и человеку надо это засветить ни с того ни с сего?
Ответ - вы или предприятие хотите купить много земли, вы хотите купить хорошую недвижимость, вы хотите еще что-то купить серьезное, но у вас нет на сумму покупки отбеливающих документов, подав декларацию на амнистию вы получаете честнейшие белые деньги.

Что такое нулевая декларация - это декларация, которая подводит нулевую черту под тем, что было раньше, и начинается жизнь с нуля, то есть расходы уже должны после подачи нулевой декларации примерно соответствовать легальным доходам.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 08 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:01

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  asti написав:
  freeze написав:
  asti написав:Вы путаете налоговую амнистию и нулевую декларацию.
Речь идет о внесенном Законопроекте об налоговой амнистии.
Ваш случай будет в нулевой декларации, в смысле на что вы живете после подачи нулевой декларации, но это законопроект пока не вносили.
короче, по любому попадание на бабло...


Давайте всё-таки расстраиваться по мере регистрации законопроектов, а не заранее.


Та давайте не дёргаться, когда в болоте увяз и есть ещё чем дышать, а расстраиваться по мере заполнения глотки жижей ... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Эта амнистия зацепит каждого из нас, но ни одного из олигархов. На Майдан выходить будем?

Будем, если кто-то сможет этот Майдан организовать. Пары десятков человек с этого форума для Майдана маловато :).
vlad6603
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