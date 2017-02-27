Додано: Нед 08 вер, 2019 15:14

lwa написав: Igneus Уже на следующий год пообещали дешевые кредиты "12-13%", отступать некуда, шоу должно продолжаться Уже на следующий год пообещали дешевые кредиты "12-13%", отступать некуда, шоу должно продолжаться

proftpd66 написав: Тему евро тут обсудим? Тему евро тут обсудим?

Это не серьезно, как говорил комедийный герой в "Операции Ы", поскольку, если говорить об ипотеке, то я бы не пошел за такой процент рабом к олигархам в их жилищные комплексы. Я наслышан об их нравах в этом ихнем бетоне ("Министерский", "Кришталевы джерела" и т.д.). Тем более, что в России ипотека сейчас около 7-8%, а в Еврозоне 2-3%, если не ошибаюсь.Будем ожидать результатов заседания ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября).Но похоже, что для евро будут продолжаться непростые времена, то есть плавный спуск вниз. Но для нас это хорошо, поскольку евро находится вблизи исторического дна (1,03 доллара за него), и можно будет брать, если гривна не расслабится. А до 13 сентября, когда будет пиковый платеж по долгу, вряд ли она расслабится.