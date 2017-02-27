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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 15:21
Kalgan написав:
НО, в пояснительной записке значиться не 300 тыс, а 100
Это уже тупой трэш, конечно, говорит о многом.
В тексте Закона - 300 000 грн, в пояснительной записке к нему - 100 000 грн.
ПроФФессор Гетманцев, пля.
Этот кадр - рафинированный кабинетный работник, имеющий мало связи с реальной жизнью.
Такой себе Вассерман с асоциальной дизадаптацией к реальной жизни.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:28
change_pm написав:
Я нас своим личным планом Б уже полгода работаю.
Надеюсь, без приемов начала 20-го века в империи?
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 08 вер, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:30
дарий написав: change_pm написав:
Я нас своим личным планом Б уже полгода работаю.
Надеюсь, без приемов начала века в империи?
Хочется, но план проще. Самому валить и все выводить.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:32
Бесхребетный выход из неутешительной ситуации...
А таки побороться - слабо?
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:34
freeze написав: Kalgan написав:
НО, в пояснительной записке значиться не 300 тыс, а 100
Это уже тупой трэш, конечно, говорит о многом.
В тексте Закона - 300 000 грн, в пояснительной записке к нему - 100 000 грн.
ПроФФессор Гетманцев, пля.
Этот кадр - рафинированный кабинетный работник, имеющий мало связи с реальной жизнью.
Такой себе Вассерман с асоциальной дизадаптацией к реальной жизни.
это называется "кинуть на лоха" - прощупывают почву. А местные малограмотные уристы нам тут уже страшилок понарасписывали. Уверен ничего у них не получится в таком виде - их вынесут на второй день, и не на велосипедах ни на самокатаъ уйти не успеют. Шо шо а майданить мы умеем. Это шо , после всех коммунальных, газовых, девальных налохов , в самой богатой стране европы еще отдать 5% от всего "шо нажито непосильным трудом" - фигушки, пусть выкусят.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:43
дарий написав:
Бесхребетный выход из неутешительной ситуации...
А таки побороться - слабо?
Так это ж, план Б. План А - побороться
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Додано: Нед 08 вер, 2019 15:49
Igneus написав:
Будем ожидать результатов заседания ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября).
Но похоже, что для евро будут продолжаться непростые времена, то есть плавный спуск вниз. Но для нас это хорошо, поскольку евро находится вблизи исторического дна (1,03 доллара за него), и можно будет брать, если гривна не расслабится. А до 13 сентября, когда будет пиковый платеж по долгу, вряд ли она расслабится.
Позвольте расширить ваш кругозор на те вероятно "доисторические времена" - ну это когда Вы вероятно еще пешком под стол ходили но за 100 уже наличных евро на бумажном носителе давали менее 83 вечнозеленых баксов.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:11
Затрону наболевшее.
Умов здесь хватает.
Мысли грамотных по выходу из войнушки.
- Поборемо
- Поборемо и парадом по красной площади пройдем
- Весь Мир нам поможет и империя все отдаст
- по Крыму вариантов (для меня) нет.
- угробленный Донбасс таки наш будет (сто процентов)
- финский вариант 39-40 - зажритесь, остальное наше и мы реально в Европе
- политикам нужно было думать раньше по имперским замашкам соседа
- экономическое благополучие в стране (империя отдала Крым, Донбасс, и, россияки радостно принимают гражданство Независимой республики, уже богатой как Сингапур, к примеру)
- тихонько сидим, ждем, мировые санкции добьют одряхлевшую путинскую власть.
Можно много трындеть.
Для нас какой выход из ситуации?
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 08 вер, 2019 16:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:14
freeze написав: lwa написав:freeze
вы же прочитали закон ?
там описан порядок - сначала подача декларации
, затем легализация активов по приведенной в законе схеме...
Но это разные вещи - нулевая декларация и декларация по амнистии доходов.
Что такое декларация по амнистии доходов, полученных не тем путём ?
Вы хотите завести в страну легально деньги из-за бугра, у вас есть зарубежная недвижимость, о которой не знает украинское государство, у вас в матрасе много долларов.
Зачем бизнесу и человеку надо это засветить ни с того ни с сего?
Ответ - вы или предприятие хотите купить много земли, вы хотите купить хорошую недвижимость, вы хотите еще что-то купить серьезное, но у вас нет на сумму покупки отбеливающих документов, подав декларацию на амнистию вы получаете честнейшие белые деньги.
Что такое нулевая декларация - это декларация, которая подводит нулевую черту под тем, что было раньше, и начинается жизнь с нуля, то есть расходы уже должны после подачи нулевой декларации примерно соответствовать легальным доходам.
5. Особа, яка має намір скористатись спеціальним декларуванням, у строк до 31 березня 2020 року включно подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси спеціальну (одноразову) декларацію (надалі - спеціальна декларація) за встановленою
формою.
В спеціальній декларації зазначаються такі дані:
- відомості про декларанта, достатні для його ідентифікації (прізвище, ім’я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реєстраційні дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);
- відомості про об’єкти декларування в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них, зокрема, найменування банку, на рахунках якого зберігаються валютні цінності, зазначення адреси місцезнаходження або місце зберігання майна тощо;
- відомості про дату виникнення прав на об’єкти оподаткування, визначені в підпунктах “б”, “в” пункту 3 цього підрозділу Кодексу;
- база оподаткування;
- сума податкових зобов’язань, самостійно обчислена декларантом відповідно до правил, встановлених цим підрозділом Кодексу.
а это по вашему не нулевая декларация ? приведено из текста закона
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lwa
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