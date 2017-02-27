freeze написав:

lwa написав: freeze вы же прочитали закон ?

там описан порядок - сначала подача декларации, затем легализация активов по приведенной в законе схеме... вы же прочитали закон ?там описан порядок -, затем легализация активов по приведенной в законе схеме...

Но это разные вещи - нулевая декларация и декларация по амнистии доходов.Что такое декларация по амнистии доходов, полученных не тем путём ?Вы хотите завести в страну легально деньги из-за бугра, у вас есть зарубежная недвижимость, о которой не знает украинское государство, у вас в матрасе много долларов.Зачем бизнесу и человеку надо это засветить ни с того ни с сего?Ответ - вы или предприятие хотите купить много земли, вы хотите купить хорошую недвижимость, вы хотите еще что-то купить серьезное, но у вас нет на сумму покупки отбеливающих документов, подав декларацию на амнистию вы получаете честнейшие белые деньги.Что такое нулевая декларация - это декларация, которая подводит нулевую черту под тем, что было раньше, и начинается жизнь с нуля, то есть расходы уже должны после подачи нулевой декларации примерно соответствовать легальным доходам.