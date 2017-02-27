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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 16:21
Igneus написав:
Это не серьезно, как говорил комедийный герой в "Операции Ы", поскольку, если говорить об ипотеке, то я бы не пошел за такой процент рабом к олигархам в их жилищные комплексы. Я наслышан об их нравах в этом ихнем бетоне ("Министерский", "Кришталевы джерела" и т.д.). Тем более, что в России ипотека сейчас около 7-8%, а в Еврозоне 2-3%, если не ошибаюсь.
глупость народа безмерна...вы их недооцениваете )))
теплые кредиты под 25% пошли на ура и ипотека под 12-13% будут брать
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:34
lwa написав:
а это по вашему не нулевая декларация ? приведено из текста закона
Естественно, это не имеет отношения к нулевой декларации.
Нулевую декларацию подадут все полнолетние граждане, в нулевой декларации никто не пишет базы и ставки налогообложения в течении долгой жизни декларанта, в нулевой декларации отмечается то, чем вы легально владеете - недвижимость, движимость, денежные средства. А дальше декларанты уже ежегодно будут подавать ненулевые декларации, где уже надо будет думать как соотнести расходы и легальные доходы.
Вот это собственно суть нулевого декларирования - начинаем жить с нуля, с чистого листа, и уже после подачи нулевой декларации всё жестко контролируем и считаем.
В обсуждаемом тексте Законопроекта об налоговой амнистии - дается на проверку декларации о налоговой амнистии 15 дней, в том числе независимая оценка стоимости недвижимости, который декларант хочет легализовать на себя и тд. То есть это достаточно выборочный штучный процесс.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:41
freeze написав:
Нулевую декларацию подадут все полнолетние граждане, в нулевой декларации никто не пишет базы и ставки налогообложения в течении долгой жизни декларанта, в нулевой декларации отмечается то, чем вы легально владеете - недвижимость, движимость, денежные средства
. А дальше декларанты уже ежегодно будут подавать ненулевые декларации, где уже надо будет думать как соотнести расходы и легальные доходы.
Вот это собственно суть нулевого декларирования - начинаем жить с нуля, с чистого листа, и уже после подачи нулевой декларации всё жестко контролируем и считаем.
А если с точки зрения закона не совсем легально владею, то куда это не совсем легальное пихать - в эту "специальную декларацию" и потом писать нулевую на всё шо есть, так получается? Или можно рискнуть и обойтись без специальной декларации и сразу в нулевую писать все шо нажито непосильным трудом? Или как? "Нулевую" же вообще никто вроде и не обсуждает даже.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:44
Фриз у Вас есть шанс поучаствовать в создании Независимой!
Попробуйте, плиз.
Пора привыкать лучшим управлять Страной (не шутка).
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:46
jabba написав: Igneus написав:
Будем ожидать результатов заседания ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября).
Но похоже, что для евро будут продолжаться непростые времена, то есть плавный спуск вниз. Но для нас это хорошо, поскольку евро находится вблизи исторического дна (1,03 доллара за него), и можно будет брать, если гривна не расслабится. А до 13 сентября, когда будет пиковый платеж по долгу, вряд ли она расслабится.
Позвольте расширить ваш кругозор на те вероятно "доисторические времена" - ну это когда Вы вероятно еще пешком под стол ходили но за 100 уже наличных евро на бумажном носителе давали менее 83 вечнозеленых баксов.
Позволяю, но только ненадолго, поскольку пешком под стол я ходил в то время, когда один смешной дядя не только говорил, но и настоял, чтобы записали в программе одной известной партии, что к 1980 году какие-то там граждане будут жить при коммунизме
Что касается 83 доллара за 100 евро, то это было уже в то время, когда я "каленым железом" выжигал "дедовщину" в подчиненном мне формировании
А что касается сути это низкого курса евро по отношению к доллару (83 доллара за 100 евро), то он был непродолжительное время - после его введения. Это было как в сказке "12 месяцев", когда зимой ненадолго вернули апрель и позволили девочке нарвать подснежников.
Учитывая современный профицит торгового баланса Еврозоны и дефицит торгового баланса США, вряд ли серьезный дядя из Белого Дома позволит даже паритет. Он и на такой курс согласился только ради аутсайдеров Еврозоны: Греции, Португалии и, особенно, ее новых восточноевропейских членов, для их адаптации. Но вечно это продолжатся не может.
Так что для любителей евро будет, наверное, счастьем закупиться ее купюрами при подходе к его крайнему историческому дну декабря 2016 года.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:49
freeze написав: lwa написав:
а это по вашему не нулевая декларация ? приведено из текста закона
Естественно, это не имеет отношения к нулевой декларации.
Нулевую декларацию подадут все полнолетние граждане, в нулевой декларации никто не пишет базы и ставки налогообложения в течении долгой жизни декларанта, в нулевой декларации отмечается то, чем вы легально владеете - недвижимость, движимость, денежные средства. А дальше декларанты уже ежегодно будут подавать ненулевые декларации, где уже надо будет думать как соотнести расходы и легальные доходы.
Вот это собственно суть нулевого декларирования - начинаем жить с нуля, с чистого листа, и уже после подачи нулевой декларации всё жестко контролируем и считаем.
В обсуждаемом тексте Законопроекта об налоговой амнистии - дается на проверку декларации о налоговой амнистии 15 дней, в том числе независимая оценка стоимости недвижимости, который декларант хочет легализовать на себя и тд. То есть это достаточно выборочный штучный процесс.
Да поймите, я ПОЛНОСТЬЮ согласен с вашей трактовкой О декларации и понимаю о чем идет речь, НО я думаю, что в команде ЗЕ решили ОБЪЕДИНИТЬ 0 декларацию и амнистию в ОДИН закон, вот и появился этот ШЕДЕВР, ссылку на который я давал. думаю ваше видение и их по поводу 0 декларации несколько разнятся
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:53
Alex2007 написав:
А если с точки зрения закона не совсем легально владею, то куда это не совсем легальное пихать - в эту "специальную декларацию" и потом писать нулевую на всё шо есть, так получается? Или можно рискнуть и обойтись без специальной декларации и сразу в нулевую писать все шо нажито непосильным трудом? Или как? "Нулевую" же вообще никто вроде и не обсуждает даже.
Если на вашей машине есть номера, выданные МВД, или вы заплатив госпошлину купили квартиру, вы владеете этими объектами легально, вы же владелец - ваша фамилия записана в легальных государственных документах на право собственности.
Единственное мне непонятно. по наличным средствам под матрацем.
Возможно учтут опыт нулевых деклараций, которые уже подавали депутаты прошлого созыва, которые писали в нулевые декларации отфонарные суммы в миллионы наличных долларов и гривен. И примут в нулевую декларацию только средства, которые хранятся в банковских учреждениях.
Но я повторяю, что этот Гетманцев мне категорически не нравится, надо наблюдать не всунут ли подводные камни, пока вроде камней нет, по крайней мере на словах, а на бумаге еще толком про нулевую декларацию не написали.
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