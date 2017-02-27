Додано: Нед 08 вер, 2019 16:46

jabba написав: Igneus написав: Будем ожидать результатов заседания ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября).

Но похоже, что для евро будут продолжаться непростые времена, то есть плавный спуск вниз. Но для нас это хорошо, поскольку евро находится вблизи исторического дна (1,03 доллара за него), и можно будет брать, если гривна не расслабится. А до 13 сентября, когда будет пиковый платеж по долгу, вряд ли она расслабится. Будем ожидать результатов заседания ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября).Но похоже, что для евро будут продолжаться непростые времена, то есть плавный спуск вниз. Но для нас это хорошо, поскольку евро находится вблизи исторического дна (1,03 доллара за него), и можно будет брать, если гривна не расслабится. А до 13 сентября, когда будет пиковый платеж по долгу, вряд ли она расслабится.



Позвольте расширить ваш кругозор на те вероятно "доисторические времена" - ну это когда Вы вероятно еще пешком под стол ходили но за 100 уже наличных евро на бумажном носителе давали менее 83 вечнозеленых баксов. Позвольте расширить ваш кругозор на те вероятно "доисторические времена" - ну это когда Вы вероятно еще пешком под стол ходили но за 100 уже наличных евро на бумажном носителе давали менее 83 вечнозеленых баксов.

Позволяю, но только ненадолго, поскольку пешком под стол я ходил в то время, когда один смешной дядя не только говорил, но и настоял, чтобы записали в программе одной известной партии, что к 1980 году какие-то там граждане будут жить при коммунизмеЧто касается 83 доллара за 100 евро, то это было уже в то время, когда я "каленым железом" выжигал "дедовщину" в подчиненном мне формированииА что касается сути это низкого курса евро по отношению к доллару (83 доллара за 100 евро), то он был непродолжительное время - после его введения. Это было как в сказке "12 месяцев", когда зимой ненадолго вернули апрель и позволили девочке нарвать подснежников.Учитывая современный профицит торгового баланса Еврозоны и дефицит торгового баланса США, вряд ли серьезный дядя из Белого Дома позволит даже паритет. Он и на такой курс согласился только ради аутсайдеров Еврозоны: Греции, Португалии и, особенно, ее новых восточноевропейских членов, для их адаптации. Но вечно это продолжатся не может.Так что для любителей евро будет, наверное, счастьем закупиться ее купюрами при подходе к его крайнему историческому дну декабря 2016 года.