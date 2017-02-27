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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2005200620072008

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 330
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
75
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:15

  freeze написав:
  lwa написав:Да поймите, я ПОЛНОСТЬЮ согласен с вашей трактовкой О декларации и понимаю о чем идет речь, НО я думаю, что в команде ЗЕ решили ОБЪЕДИНИТЬ 0 декларацию и амнистию в ОДИН закон, вот и появился этот ШЕДЕВР, ссылку на который я давал. думаю ваше видение и их по поводу 0 декларации несколько разнятся


Пока не могу подозревать в этом. Хотя я им тоже не особо доверяю.

Поскольку из текста законопроекта видно, что это не готовится что-то массовое.
Сроки подачи декларации о налоговой амнистии три первых месяца 2020 года, любой психически здоровый человек понимает, что 10-30 миллионов человек не могут без подготовки сдать эту декларацию, поскольку подавляющее большинство не имеет ЕЦП, чтобы сдать через интернет, а очередь в несколько десятков тысяч человек для сдачи в бумажной виде в центр обслуживания клиентов тоже представить нельзя. Да и просто подавляющее большинство работяг, мелких торговцев на базарах, воспитателей в детсадах не имеет необходимых знаний. Для этого нужна многомесячная разъяснительная работа.

из 40-42 млн человек отминусуйте
-молодежь до 16 лет, за редким исключением, имеющую сбережения более 300,000
-пенсионеров /треть населения/
-обычных трудяг/рабочий класс, врачей, учитилей и т.д.
.....
их устроит не подавать декларацию им зачтут 300,000


то останется не так много - думаю до 5 млн максимум

В разрезе статистики НБУ сбережения более 200,000 грн имеют что то около 2-3% населения - 1-1,5 млн чел, поэтому округлим до 5млн с поправкой на ветер
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:17

  freeze написав:Но я повторяю, что этот Гетманцев мне категорически не нравится, надо наблюдать не всунут ли подводные камни, пока вроде камней нет, по крайней мере на словах, а на бумаге еще толком про нулевую декларацию не написали.
Ніби дорослі люди..
Хіба питання в букві закону?
Питання у відповідальності виконавця...А от якраз виконавці цей закон(у випадку його надмірної жорсткості ) і похерять..
Невже Ви не розумієте
В країні є нехай 1 млн працівників,які свідомо виплачують з доходів 30%
Ще приблизно 5 млн найнятих,в яких без їх відома забирають 40% (вони про це знають,але цифр не уявляють)
Поясніть мені
Звідки візьметься виконавець ,який своїми діями організує суму для Держави ,але при цьому з своїх доходів(які в сотні разів менші від організованої ним суми) сплатить згідно нового Закону всі платежі?
Отож бо йвоно
Для 90% проблем не виникне взагалі
Ще 9% - отримають проблеми а-ля як купити нове авто чи квартиру
Ще 1%-в носі бачили цей закон бо в них при потребі і потрібні доходи зявляться- через купівлю/продаж сміттєвих акцій на своїх біржах , і в податковій(ВР/Кабмін/ГенПрок/МВС) своя людинка знайдеться
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Слава Будивельнику!
Кстати, Он тоже умничка.
Не понимаю игнора некоторых...
То таке.
Правда, пасиба.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть еще армия госслужащих. Была ли для них нулевой декларацией та, которую они впервые подали в электронном виде на сайте НАЗК ?
Востаннє редагувалось tumos в Нед 08 вер, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Закарпатье одни из самых худших дорог (мадьяры, сволочи, не успели сделать).
Но украсть Наши успели практически на всем.
Как я понимаю, трио аля-Балоги там увезде.
АБС магазы повсеместно.
Пардон, иногда встречаются системные, однако они довольно зачуханные (типа Вопаки, балоговские, мабуть). :D
Вот это точно Поборемо!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lwa написав:из 40-42 млн человек отминусуйте
-молодежь до 16 лет, за редким исключением, имеющую сбережения более 300,000
-пенсионеров /треть населения/
-обычных трудяг/рабочий класс, врачей, учитилей и т.д.
.....
их устроит не подавать декларацию им зачтут 300,000

и еще не будут подавать те, у кого сбережения 300К+ вполне легальные (налоги уже оплачены)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:00

  jabba написав:
  Igneus написав:Что касается 83 доллара за 100 евро, то это было уже в то время, когда я "каленым железом" выжигал "дедовщину" в подчиненном мне формировании :wink:
А что касается сути это низкого курса евро по отношению к доллару (83 доллара за 100 евро), то он был непродолжительное время - после его введения. Это было как в сказке "12 месяцев", когда зимой ненадолго вернули апрель и позволили девочке нарвать подснежников.

Все ясно. За курс ЭКЮ или синтетический курс через дойчамарку даже не буду и заикаться. Пребывайте и дальше в уверенности что "историческое дно" - это то что Вы помните. А чего не помните - так того и не было. :mrgreen:
Только учтите старинную биржевую поговорку - "поймавшему дно - новое дно в подарок"(с).

Да помню я все, а чтобы не забыть, то в качестве антиквариата оставил на память, например, 50-рублевую советскую купюру и чек Внешпосылторга.
А что касается евро, то и сам желал бы достижения того дна, о котором Вы говорите, чтобы потом пройтись с ним хотя-бы к 1,3$, не говоря уже и выше.
Но нужно быть реалистом до выборов в США в 2020 году, так как не в интересах республиканцев перед выборами угнетать сильным долларом свою экономику.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kalgan написав:
  lwa написав:из 40-42 млн человек отминусуйте
-молодежь до 16 лет, за редким исключением, имеющую сбережения более 300,000
-пенсионеров /треть населения/
-обычных трудяг/рабочий класс, врачей, учитилей и т.д.
.....
их устроит не подавать декларацию им зачтут 300,000

и еще не будут подавать те, у кого сбережения 300К+ вполне легальные (налоги уже оплачены)


Так речь шла о недвижимости, которая есть в собственности десятков миллионов человек, что якобы все должны что то доказывать и собирать справки.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lwa написав:Владеть вы можете легально имуществом, НО это имущество могло быть приобретено на нетрудовые доходы, "грязные деньги" и если налоговая докажет, а по факту доказывать заставят вас, что "деньги грязные", то и следа не останется от вашей легальности

Обжалование уведомления-решения налоговой службы осуществляется в административных судах. Поэтому согласно Кодекса административного судопроизводства (ст. 77) бремя доказывания в этом случае возлагается полностью на субъекта властных полномочий, то есть на налоговую службу. Что касается истца (декларанта), то в этом случае для него действует презумпция его невиновности. Это не гражданский и хозяйственный процессы, где, по общему правилу, каждый должен довести доказательствами обстоятельства, на которые он ссылается.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЕЦП довольно быстро и просто получить через П24.
Где вы там увидели очереди.
Hotab
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