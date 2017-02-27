freeze написав:

lwa написав: Да поймите, я ПОЛНОСТЬЮ согласен с вашей трактовкой О декларации и понимаю о чем идет речь, НО я думаю, что в команде ЗЕ решили ОБЪЕДИНИТЬ 0 декларацию и амнистию в ОДИН закон, вот и появился этот ШЕДЕВР, ссылку на который я давал. думаю ваше видение и их по поводу 0 декларации несколько разнятся Да поймите, я ПОЛНОСТЬЮ согласен с вашей трактовкой О декларации и понимаю о чем идет речь, НО я думаю, что в команде ЗЕ решили ОБЪЕДИНИТЬ 0 декларацию и амнистию в ОДИН закон, вот и появился этот ШЕДЕВР, ссылку на который я давал. думаю ваше видение и их по поводу 0 декларации несколько разнятся

Пока не могу подозревать в этом. Хотя я им тоже не особо доверяю.Поскольку из текста законопроекта видно, что это не готовится что-то массовое.Сроки подачи декларации о налоговой амнистии три первых месяца 2020 года, любой психически здоровый человек понимает, что 10-30 миллионов человек не могут без подготовки сдать эту декларацию, поскольку подавляющее большинство не имеет ЕЦП, чтобы сдать через интернет, а очередь в несколько десятков тысяч человек для сдачи в бумажной виде в центр обслуживания клиентов тоже представить нельзя. Да и просто подавляющее большинство работяг, мелких торговцев на базарах, воспитателей в детсадах не имеет необходимых знаний. Для этого нужна многомесячная разъяснительная работа.