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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2007200820092010>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 330
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
75
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:42

А еще прикольно, что жителей пирамиды ОВГЗ напрягут самим себе платить проценты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Жители пирамиды местные.
Они уже заработали свои 18 плюс две-три фигуры на курсе...
То таке, теперь мона и поиграться... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 вер, 2019 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Hotab написав:ЕЦП довольно быстро и просто получить через П24.
Где вы там увидели очереди.


Достаточное количество миллионов человек не являются клиентами Приватбанка.
Я имел в виду центры обслуживания клиентов ДФС, куда сдают в бумажном виде или на флэшках отчеты. Они не выдержат и миллион вновь прибывших декларантов, нет персонала, нет места.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:56

  freeze написав:
Hotab написав:ЕЦП довольно быстро и просто получить через П24.
Где вы там увидели очереди.


Достаточное количество миллионов человек не являются клиентами Приватбанка.

АЦСК, если вы знаете что это такое, не только Приват-Банк. АЦСК в Украине 18 штук
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Достаточное количество миллионов человек не являются клиентами Приватбанка.


Достаточное количество миллионов человек не обремененных средствами и их движением - таки да.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:09

  pesikot написав:
  freeze написав:
Hotab написав:ЕЦП довольно быстро и просто получить через П24.
Где вы там увидели очереди.


Достаточное количество миллионов человек не являются клиентами Приватбанка.

АЦСК, если вы знаете что это такое, не только Приват-Банк. АЦСК в Украине 18 штук


И что ?
Я сам получал ключ в АЦСК путем личного посещения.

То что до 31 марта, концу налоговой амнистии, всё население страны обзаведётся ЕЦП, прокачает как и что заполнять, является бредовой по определению.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Так речь шла о недвижимости, которая есть в собственности десятков миллионов человек, что якобы все должны что то доказывать и собирать справки


Как я понимаю, Вы уже начали собирать справки и доказывать что-то кому-то.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tumos написав:Есть еще армия госслужащих. Была ли для них нулевой декларацией та, которую они впервые подали в электронном виде на сайте НАЗК ?


Бедные госсики, держитесь! :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:27

  freeze написав:
Так речь шла о недвижимости, которая есть в собственности десятков миллионов человек, что якобы все должны что то доказывать и собирать справки.

А навіщо взагалі подавати ту декларацію тому, хто чесно сплачував податки і декларацію о прибутках і так здавав щорічно?
Для пересічних ця декларація нічого лякливого не несе, а от хабарникам дає як раз змогу за 2,5% відмити брудні гроші.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 19:31

  дарий написав:
  tumos написав:Есть еще армия госслужащих. Была ли для них нулевой декларацией та, которую они впервые подали в электронном виде на сайте НАЗК ?


Бедные госсики, держитесь! :wink:


Вспоминаю обсуждение депутатских деклараций. Далеко не бедные. )
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