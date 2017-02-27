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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:42
А еще прикольно, что жителей пирамиды ОВГЗ напрягут самим себе платить проценты
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Додано: Нед 08 вер, 2019 18:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Жители пирамиды местные.
Они уже заработали свои 18 плюс две-три фигуры на курсе...
То таке, теперь мона и поиграться...
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 вер, 2019 18:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Достаточное количество миллионов человек не являются клиентами Приватбанка.
Я имел в виду центры обслуживания клиентов ДФС, куда сдают в бумажном виде или на флэшках отчеты. Они не выдержат и миллион вновь прибывших декларантов, нет персонала, нет места.
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:56
АЦСК, если вы знаете что это такое, не только Приват-Банк. АЦСК в Украине 18 штук
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 08 вер, 2019 19:09
И что ?
Я сам получал ключ в АЦСК путем личного посещения.
То что до 31 марта, концу налоговой амнистии, всё население страны обзаведётся ЕЦП, прокачает как и что заполнять, является бредовой по определению.
Додано: Нед 08 вер, 2019 19:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 08 вер, 2019 19:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 08 вер, 2019 19:27
А навіщо взагалі подавати ту декларацію тому, хто чесно сплачував податки і декларацію о прибутках і так здавав щорічно?
Для пересічних ця декларація нічого лякливого не несе, а от хабарникам дає як раз змогу за 2,5% відмити брудні гроші.
Додано: Нед 08 вер, 2019 19:31
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