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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2007200820092010

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 330
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
75
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:02

  freeze написав:Я сам получал ключ в АЦСК путем личного посещения.

У фискалов ключ бесплатный ? За минюстовский вроде надо платить.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97
дарий
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  #<1 ... 2007200820092010
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