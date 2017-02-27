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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 20:02
freeze написав:
Я сам получал ключ в АЦСК путем личного посещения.
У фискалов ключ бесплатный ? За минюстовский вроде надо платить.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:08
холява написав:
Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97
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