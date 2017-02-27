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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2008200920102011>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 330
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
75
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:02

  freeze написав:Я сам получал ключ в АЦСК путем личного посещения.

У фискалов ключ бесплатный ? За минюстовский вроде надо платить.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:16

  дарий написав:
  холява написав:Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным !
Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97


Очень легкий на помине .....)))
холява
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:45

холява


Зображення\

:wink:
Кстати, вчера из своих ньювасюков добрался до младшенькой в Первую столицу.
Повела в Ботанический сад. Оказалось, наш бывший студенческий родник на ул. Отакара Яроша.
Умнички, красиво сделали, народ даже загорает. Дешево и сердито в центре Харькова!
Круче Хай-Лайн парка.
В глубоком овраге при полном отсутствии городского шума.
Плюс родниковая вода осталась. :!:
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 вер, 2019 21:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lwa написав:их недооцениваете )))
теплые кредиты под 25% пошли на ура и ипотека под 12-13% будут брать
я возьму , под сдачу то есть возьму в ипотеку и буду здавать страждующим хоть даже в ноль ... а че ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sinus написав:А навіщо взагалі подавати ту декларацію тому, хто чесно сплачував податки і декларацію о прибутках і так здавав щорічно?

Ці імяреки спецдекларацію не подають.
Декларація для тих хто мав декларувати дохід до 2018 року але не задекларував.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

tumos написав:
  freeze написав:Я сам получал ключ в АЦСК путем личного посещения.

У фискалов ключ бесплатный ? За минюстовский вроде надо платить.


Год назад ЕЦП там получал, совершенно бесплатно.
Сейчас правда какая то мутка пошла, что ЕЦП контролирующие органы некоторые стали принимать на защищенных носителях токенах, они стоят 1000-1500 грн. Хочу купить, там свои плюсики есть, никакой вирус не слямзит, ЕЦП не покидает токен плюс хорошо запаролен.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:06

Возвращаясь к нашумевшему закону - там сказано, что декларируемые деньги надо разместить в банке минимум на год или купить на них ОВГЗ, а если раньше года забрать - какие санкции??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:30

  asti написав:Возвращаясь к нашумевшему закону - там сказано, что декларируемые деньги надо разместить в банке минимум на год или купить на них ОВГЗ, а если раньше года забрать - какие санкции??

Это не ЗАКОН, а ПРОЕКТ закона. После первого чтения, к нему подадут гору правок. И окончательный вариант может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:39

  yama написав:
  lwa написав:их недооцениваете )))
теплые кредиты под 25% пошли на ура и ипотека под 12-13% будут брать
я возьму , под сдачу то есть возьму в ипотеку и буду здавать страждующим хоть даже в ноль ... а че ?

При 12-13% со всей суммы, независимо от уже выпаченного? Уйдете в минус на года.
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