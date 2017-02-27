холява написав:Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным ! Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр . Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97
холява написав:Эта , чертова пружина ,уже так быстро начинает сжиматься , что в пору максимально быть внимательным ! Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр . Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97
Кстати, вчера из своих ньювасюков добрался до младшенькой в Первую столицу. Повела в Ботанический сад. Оказалось, наш бывший студенческий родник на ул. Отакара Яроша. Умнички, красиво сделали, народ даже загорает. Дешево и сердито в центре Харькова! Круче Хай-Лайн парка. В глубоком овраге при полном отсутствии городского шума. Плюс родниковая вода осталась.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 08 вер, 2019 21:46, всього редагувалось 2 разів.
sinus написав:А навіщо взагалі подавати ту декларацію тому, хто чесно сплачував податки і декларацію о прибутках і так здавав щорічно?
Ці імяреки спецдекларацію не подають. Декларація для тих хто мав декларувати дохід до 2018 року але не задекларував.
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freeze написав:Я сам получал ключ в АЦСК путем личного посещения.
У фискалов ключ бесплатный ? За минюстовский вроде надо платить.
Год назад ЕЦП там получал, совершенно бесплатно. Сейчас правда какая то мутка пошла, что ЕЦП контролирующие органы некоторые стали принимать на защищенных носителях токенах, они стоят 1000-1500 грн. Хочу купить, там свои плюсики есть, никакой вирус не слямзит, ЕЦП не покидает токен плюс хорошо запаролен.