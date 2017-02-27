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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2008200920102011

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 330
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
75
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:42

  холява написав:Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97


за продуктами гораздо выгодней ходить в АТБ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kalgan написав:
  asti написав:Возвращаясь к нашумевшему закону - там сказано, что декларируемые деньги надо разместить в банке минимум на год или купить на них ОВГЗ, а если раньше года забрать - какие санкции??

Это не ЗАКОН, а ПРОЕКТ закона. После первого чтения, к нему подадут гору правок. И окончательный вариант может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.


Ну и спокойной ночи, сейчас период концентрации власти, уже в принципе готов законопроект о поправках в регламент, где отсекается возможность подать гору поправок. Это было возможно во время режима Порошенко, сейчас должен быть порядок и быстрое голосование.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:46

Получается, что сейчас выгоднее купить недвигу - заплатил 5% и сдавай себе в аренду, а деньги раньше заберёшь - могут и 18% подоходного впаять!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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