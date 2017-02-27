за продуктами гораздо выгодней ходить в АТБ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 21:42
за продуктами гораздо выгодней ходить в АТБ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 08 вер, 2019 21:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну и спокойной ночи, сейчас период концентрации власти, уже в принципе готов законопроект о поправках в регламент, где отсекается возможность подать гору поправок. Это было возможно во время режима Порошенко, сейчас должен быть порядок и быстрое голосование.
Додано: Нед 08 вер, 2019 21:46
Получается, что сейчас выгоднее купить недвигу - заплатил 5% и сдавай себе в аренду, а деньги раньше заберёшь - могут и 18% подоходного впаять!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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