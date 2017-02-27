за продуктами гораздо выгодней ходить в АТБ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2019 21:42
за продуктами гораздо выгодней ходить в АТБ
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 08 вер, 2019 21:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну и спокойной ночи, сейчас период концентрации власти, уже в принципе готов законопроект о поправках в регламент, где отсекается возможность подать гору поправок. Это было возможно во время режима Порошенко, сейчас должен быть порядок и быстрое голосование.
Додано: Нед 08 вер, 2019 21:46
Получается, что сейчас выгоднее купить недвигу - заплатил 5% и сдавай себе в аренду, а деньги раньше заберёшь - могут и 18% подоходного впаять!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 08 вер, 2019 22:42
Додано: Нед 08 вер, 2019 23:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Libo писал(а):
Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам.
Либо чел непростой.
Нефакт, шо из америкосии.
Чем, лично мне, он и импонирует...
Прапор - он и в Африке прапор.
Это абсолютно не мешает мне ставить плюс Великому!
Это бодрит, что есть хорошо.
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