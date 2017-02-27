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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2008200920102011

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 331
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
76
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kalgan написав:
  asti написав:Возвращаясь к нашумевшему закону - там сказано, что декларируемые деньги надо разместить в банке минимум на год или купить на них ОВГЗ, а если раньше года забрать - какие санкции??

Это не ЗАКОН, а ПРОЕКТ закона. После первого чтения, к нему подадут гору правок. И окончательный вариант может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону.


Ну и спокойной ночи, сейчас период концентрации власти, уже в принципе готов законопроект о поправках в регламент, где отсекается возможность подать гору поправок. Это было возможно во время режима Порошенко, сейчас должен быть порядок и быстрое голосование.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:46

Получается, что сейчас выгоднее купить недвигу - заплатил 5% и сдавай себе в аренду, а деньги раньше заберёшь - могут и 18% подоходного впаять!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:42

  asti написав:Получается, что сейчас выгоднее купить недвигу - заплатил 5% и сдавай себе в аренду, а деньги раньше заберёшь - могут и 18% подоходного впаять!!

выгодней купить европейский паспорт :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo писал(а):
Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам.

Либо чел непростой.
Нефакт, шо из америкосии.
Чем, лично мне, он и импонирует... :wink:

Прапор - он и в Африке прапор. :oops:
Это абсолютно не мешает мне ставить плюс Великому! :roll:
Это бодрит, что есть хорошо. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 02:30

  budivelnik написав:
  freeze написав:Но я повторяю, что этот Гетманцев мне категорически не нравится, надо наблюдать не всунут ли подводные камни, пока вроде камней нет, по крайней мере на словах, а на бумаге еще толком про нулевую декларацию не написали.
Ніби дорослі люди..
Хіба питання в букві закону?
Питання у відповідальності виконавця...А от якраз виконавці цей закон(у випадку його надмірної жорсткості ) і похерять..


Не факт. Так как они резво закусили удила - все будет гораздо более смахивать на "заставь дурака богу молиться ..". Проблема в том что вся полнота власти сконцентрированна в одних руках. Они не только могут одним нажатием зеленых кнопкодавов принимать абсолютно любой закон который выдаст их бешенный принтер, они так же могут спокойно расставлять своих людей на постах "виконавцив". Если так лихо летят головы от глав таможен , казалось бы неприкасаемых до глав регионов. Точно так зеленые могут заменить нерадивых исполнителей на местах и поставить таких же зеленых желторотиков которых они понабирали в раду. Без доли понимания сути но исполнительных до дури, таких себе зеленых кхмеров, которые будут машинально исполнять любой даже самый идиотский закон, А закон о декларировании свыше 100К/300К - полностью подпадает под это. Стране 28 лет - это фактически возраст целого поколения , которое в условиях полного бардака как государственного так и фискального худо бедно обустраивало свою жизнь - квартира, машина, дача, сбережения на черный день - это все никаким образом не вписывается в заявленные лимиты. И это точно не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией - а больше похоже на разгон бабок с петрушкой торгующих у переходов. Но поскольку парламента у нас фактически нет , некому выступать в роли балансира, подобные бредовые инициативы таки могут проталкивать через одно место с помощью колена в том числе.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 02:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ждемс посленовогодья...
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 06:24

  uaprofi написав:
  холява написав:Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97


за продуктами гораздо выгодней ходить в АТБ

Мало там "продуктів")))
Пальмова олія і тп. В нас краще в італійських чи польських купувати. Магазинах. " Ми не настільки багаті"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 07:30

Громадяни України зможуть пред’являти закордонні паспорти для отримання банківських послуг

https://dmsu.gov.ua/news/dms/5436.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 07:55

  Модератор написав:Всем добрый день!

Вашему вниманию новое видео канала Finance.ua, в котором финансовый эксперт отвечает на актуальные вопросы, в том числе о курсе валют, инфляции, последствиях открытия рынка земли и др.




Посмотрел ускоренно, в концовке про факторы влияния на курс гривны.
Все это очень хорошо и правильно, насчет цен на с\х продукцию,которые растут, цен на энергоносители,которые в мире падают, рынка земли, потенциального завода под эти цели денег инвесторов,которые полежат пока в ОВГЗ и т.п.

Но.
Ни слова о том, а выгодны ли низкие курсы украинской экономике и украинскому правительству ? А если не очень выгодны, то мы же прекрасно знаем, что курс гривны у нас отчасти и политическая штучка, которую можно стимулировать при желании как вверх так и вниз.

Есть в конце концов всегда действенные в наших реалиях вербальные интервенции, пару ласковых слов иногда могут оказать волшебное влияние.
Есть механизм скупки-продажи валют.
Есть фактор скорости накопления тех же бумаг.
Те же ЗВР можно накапливать и под хороший их объем понижать стоимость привлеченных средств.
Ну как то так, на "хлопський розум".

Многие страны просто не заинтересованы иметь сильную валюту, главное - иметь стабильную прогнозированную валюту.

С чего бы Украине резко укреплять гирвну,заробитчан лишняя тысяча-две гривневого эквивалента не вернет, тут другое надо .А вот проблемы с бюджетом надо будет как-то решать.

Ну и кроме того, фактор инфляции. Темпы инфляции близкой к нулевой нам очевидно еще не скоро светят, а значит - если гривна в теории бы укреплялась и так некислые по сравнению с европейскими цены - стали бы и вовсе заоблачными.
Реально инфляция в текущем году будет опять не ниже двухзначной.
Так что еще очень-очень преждевременно говорить о векторе гривны на стойкое укрепление.

Ну и разборки с варрантами еще только в далеком впереди.Фактор МВФ также конечно мощный,скорее всего он будет позитивом для гривны,но с другой стороны долговая нагрузка все-таки офигительная уравновешивает все это.

И еще,главное на мой взгляд.
Все эти реформаторские примочки
и выход из средневекового мракобесия,
в котором мы пребывали все вместе еще весной этого года - это гуд конечно.

НО,вот реальный успех
(а не только улучшающая положение ,но не решающая проблем косметика)
пока что под очень сильным сомнением,
ведь основной фактор колосального отставания на многие десятки лет
нашей экономики от западной
- олигархи и монополии - на моменте незыблемы.

Ну и не знаю будет ли - не будет анонсированная встряска в экономике мира, может не по предсказаниям по времени и по периоду, но мировые качели также время от времени по циклу включаются, так что в каком состоянии пойдойдет к этому времени страна - разобранном, или нет - это также вопрос.

Ну и не знаю - по каким индикаторам берут курсы:
https://ru.investing.com/currencies/eur-usd - может по заявочным, ведь с утра бизнес также не спит, а не только с началом МБ.

Но, с утра долар на графике показывает рост на 10 коп.
с 25-07 до - 25,1750, на что ,к слову, уже отреагировал нал, плюс пару коп. и ЧР.
А что там МБ с открытием покажем посмотрим.
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