Додано: Пон 09 вер, 2019 07:55

Модератор написав: Всем добрый день!



Вашему вниманию новое видео канала Finance.ua, в котором финансовый эксперт отвечает на актуальные вопросы, в том числе о курсе валют, инфляции, последствиях открытия рынка земли и др.



Всем добрый день!Вашему вниманию новое видео канала Finance.ua, в котором финансовый эксперт отвечает на актуальные вопросы, в том числе о курсе валют, инфляции, последствиях открытия рынка земли и др.

Посмотрел ускоренно, в концовке про факторы влияния на курс гривны.Все это очень хорошо и правильно, насчет цен на с\х продукцию,которые растут, цен на энергоносители,которые в мире падают, рынка земли, потенциального завода под эти цели денег инвесторов,которые полежат пока в ОВГЗ и т.п.Но.Ни слова о том, а выгодны ли низкие курсы украинской экономике и украинскому правительству ? А если не очень выгодны, то мы же прекрасно знаем, что курс гривны у нас отчасти и политическая штучка, которую можно стимулировать при желании как вверх так и вниз.Есть в конце концов всегда действенные в наших реалиях вербальные интервенции, пару ласковых слов иногда могут оказать волшебное влияние.Есть механизм скупки-продажи валют.Есть фактор скорости накопления тех же бумаг.Те же ЗВР можно накапливать и под хороший их объем понижать стоимость привлеченных средств.Ну как то так, на "хлопський розум".Многие страны просто не заинтересованы иметь сильную валюту, главное - иметь стабильную прогнозированную валюту.С чего бы Украине резко укреплять гирвну,заробитчан лишняя тысяча-две гривневого эквивалента не вернет, тут другое надо .А вот проблемы с бюджетом надо будет как-то решать.Ну и кроме того, фактор инфляции. Темпы инфляции близкой к нулевой нам очевидно еще не скоро светят, а значит - если гривна в теории бы укреплялась и так некислые по сравнению с европейскими цены - стали бы и вовсе заоблачными.Реально инфляция в текущем году будет опять не ниже двухзначной.Так что еще очень-очень преждевременно говорить о векторе гривны на стойкое укрепление.Ну и разборки с варрантами еще только в далеком впереди.Фактор МВФ также конечно мощный,скорее всего он будет позитивом для гривны,но с другой стороны долговая нагрузка все-таки офигительная уравновешивает все это.И еще,главное на мой взгляд.Все эти реформаторские примочкии выход из средневекового мракобесия,в котором мы пребывали все вместе еще весной этого года - это гуд конечно.НО,вот реальный успех(а не только улучшающая положение ,но не решающая проблем косметика)пока что под очень сильным сомнением,ведь основной фактор колосального отставания на многие десятки летнашей экономики от западной- олигархи и монополии - на моменте незыблемы.Ну и не знаю будет ли - не будет анонсированная встряска в экономике мира, может не по предсказаниям по времени и по периоду, но мировые качели также время от времени по циклу включаются, так что в каком состоянии пойдойдет к этому времени страна - разобранном, или нет - это также вопрос.Ну и не знаю - по каким индикаторам берут курсы:- может по заявочным, ведь с утра бизнес также не спит, а не только с началом МБ.Но, с утра долар на графике показывает рост на 10 коп.с 25-07 до - 25,1750, на что ,к слову, уже отреагировал нал, плюс пару коп. и ЧР.А что там МБ с открытием покажем посмотрим.