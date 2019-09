Додано: Пон 09 вер, 2019 07:30

Громадяни України зможуть пред’являти закордонні паспорти для отримання банківських послуг

https://dmsu.gov.ua/news/dms/5436.html

