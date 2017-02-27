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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2009201020112012

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 331
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
76
Всього голосів : 331
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:Либо чел непростой.

Здорово смахивает на провокатора, сеющего вражду.
Кому выгодно, чтобы русские и украинцы убивали друг друга?
vlad6603
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:34

Автор77

Согласен.
Двухзначная инфляция.
Всё более и более нарастающее отрицательное сальдо торгового баланса.
Растущий государственный долг номинированный в валюте (как внешний так и внутренний) и тяжесть его обслуживания.
Падающее количество рабочих рук, и дефицит высококлассных специалистов.
Проблемы с наполнением бюджета припадающем курсе.
и так далее

Курс гривни либо будет плавно расти , либо его будут "держать" а затем он выстрелит. Иного не дано.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:35

  Kalgan написав:
  asti написав:Возвращаясь к нашумевшему закону - там сказано, что декларируемые деньги надо разместить в банке минимум на год или купить на них ОВГЗ, а если раньше года забрать - какие санкции??

Это не ЗАКОН, а ПРОЕКТ закона. После первого чтения, к нему подадут гору правок.

Это ж если будут соблюдать регламент, а сейчас с этим не шибко. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так что, сайт http://eximb.ml/kurs/ уже всё?
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  #<1 ... 2009201020112012
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