Додано: Пон 09 вер, 2019 09:34

Автор77



Согласен.

Двухзначная инфляция.

Всё более и более нарастающее отрицательное сальдо торгового баланса.

Растущий государственный долг номинированный в валюте (как внешний так и внутренний) и тяжесть его обслуживания.

Падающее количество рабочих рук, и дефицит высококлассных специалистов.

Проблемы с наполнением бюджета припадающем курсе.

и так далее



Курс гривни либо будет плавно расти , либо его будут "держать" а затем он выстрелит. Иного не дано.