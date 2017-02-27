Здорово смахивает на провокатора, сеющего вражду.
Кому выгодно, чтобы русские и украинцы убивали друг друга?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:34
Автор77
Согласен.
Двухзначная инфляция.
Всё более и более нарастающее отрицательное сальдо торгового баланса.
Растущий государственный долг номинированный в валюте (как внешний так и внутренний) и тяжесть его обслуживания.
Падающее количество рабочих рук, и дефицит высококлассных специалистов.
Проблемы с наполнением бюджета припадающем курсе.
и так далее
Курс гривни либо будет плавно расти , либо его будут "держать" а затем он выстрелит. Иного не дано.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:35
Это ж если будут соблюдать регламент, а сейчас с этим не шибко.
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так что, сайт
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