Додано: Пон 09 вер, 2019 10:45

дарий написав: Кстати, вчера из своих ньювасюков добрался до младшенькой в Первую столицу.

Повела в Ботанический сад. Оказалось, наш бывший студенческий родник на ул. Отакара Яроша.

Умнички, красиво сделали, народ даже загорает. Дешево и сердито в центре Харькова!

Круче Хай-Лайн парка.

В глубоком овраге при полном отсутствии городского шума.

Плюс родниковая вода осталась. Кстати, вчера из своих ньювасюков добрался до младшенькой в Первую столицу.Повела в Ботанический сад. Оказалось, наш бывший студенческий родник на ул. Отакара Яроша.Умнички, красиво сделали, народ даже загорает. Дешево и сердито в центре Харькова!Круче Хай-Лайн парка.В глубоком овраге при полном отсутствии городского шума.Плюс родниковая вода осталась.

Вчера и я там же был. Зять с дочерью там был сначала и нам порекомендовали зайти попить водички для здоровья и посмотреть как лихо и круто там стало по сравнению как было раньше.Помню это место из лихих девяностых. Многие конкретные мужики приезжали раны после разборок зализать. Вода там лечебная какая-то. Выпьешь и чувствуешь себя здоровее сразу и лет на 5 моложе.Но облагородить прекрасное место ни у кого мысли не возникало почему-то. Разве что постоянные посетители чуть занимались - то лавочку покрасят, то турничок сделают, то клумбу соорудят - место очень хорошее для отдыха.Итак, что я увидел когда пришел вчера.Блин, да это проект рая. Дорожки основательно укладываются и асфальтируются, работы по облагораживанию ведутся без перерывов, бюветы чистые и хорошо работают, ручеек вдоль всего места длиной метров 300 в хорошем состоянии, многочисленные мостики через него в идеале, построено много новых. Вода в ручейке из источника, но прогревается на солнце быстро. Детям промочить ножки в ручейке за счастье. Вдоль ручейка и по всему оврагу стоят многоспальные лавочки, на которых лежат отдыхающие в купальниках. Много очень красивых спортивных девчонок лежит на этих лежаках, широко раздвинув ноги и нежась на солнце. Травка фирменная харьковская - такая же как и в парках Горького и Шевченко. Ее поливают, стригут и очищают постоянно.Посреди ручейка сделали что-то вроде озерца, где рыбы (иминитая ФОРЕЛЬ) просто кишит. Там же выдают удочки и можно выловить немного. Подробностями не интересовался, но вероятно там же для вас рыбку почистят и сложат ее в пакет. Ну, такая рыбалка, где ты видишь как рыба насаживается на твой крючок на городского любителя, конечно.Подхожу к бювету, пью водичку и вижу открытый душ для того, чтобы загорающие могли освежиться, ну и конечно же, знаменитое харьковское место, где каждый может окунуться в источник полностью. Оно теперь крутое и выглядит благородно. Далее иду и вижу спортивные тренажеры. Там спортивные парни а-ля Шварцнеггер и Сталоне в молодости и молодые женщины а-ля Бриджит Бардо и Скарлетт Йохансон. И вокруг много детей.Далее идет дорога, которая по проекту должна протянуться до парка Горького. Пешком оттуда до парка около километра, если не ошибаюсь.Мне начинает казаться, что Кернесу в Харькове скоро поставят многочисленные памятники как когда-то ставили памятники Ленину. Дай Бог ему здоровья и сил!