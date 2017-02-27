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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2010201120122013>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 332
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
77
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:34

Автор77

Согласен.
Двухзначная инфляция.
Всё более и более нарастающее отрицательное сальдо торгового баланса.
Растущий государственный долг номинированный в валюте (как внешний так и внутренний) и тяжесть его обслуживания.
Падающее количество рабочих рук, и дефицит высококлассных специалистов.
Проблемы с наполнением бюджета припадающем курсе.
и так далее

Курс гривни либо будет плавно расти , либо его будут "держать" а затем он выстрелит. Иного не дано.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:35

  Kalgan написав:
  asti написав:Возвращаясь к нашумевшему закону - там сказано, что декларируемые деньги надо разместить в банке минимум на год или купить на них ОВГЗ, а если раньше года забрать - какие санкции??

Это не ЗАКОН, а ПРОЕКТ закона. После первого чтения, к нему подадут гору правок.

Это ж если будут соблюдать регламент, а сейчас с этим не шибко. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:41

19,5% от суммы. ст 170.11 НКУ (иностранный доход)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так что, сайт http://eximb.ml/kurs/ уже всё?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:26

  reef написав:
  Kalgan написав:
  asti написав:Возвращаясь к нашумевшему закону - там сказано, что декларируемые деньги надо разместить в банке минимум на год или купить на них ОВГЗ, а если раньше года забрать - какие санкции??
Это не ЗАКОН, а ПРОЕКТ закона. После первого чтения, к нему подадут гору правок.
Это ж если будут соблюдать регламент, а сейчас с этим не шибко. :mrgreen:
Всё бы вам хихоньки да хахоньки - я себе Тай запланировал на февраль - март, а тут такое...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:35

  дарий написав: :wink:
Кстати, вчера из своих ньювасюков добрался до младшенькой в Первую столицу.
Повела в Ботанический сад. Оказалось, наш бывший студенческий родник на ул. Отакара Яроша.
Умнички, красиво сделали, народ даже загорает. Дешево и сердито в центре Харькова!
Круче Хай-Лайн парка.
В глубоком овраге при полном отсутствии городского шума.
Плюс родниковая вода осталась. :!:

Гепатварь угробила родник. Вода есть, пока. Всё заасфальтировали и заплитковали, роют непрерывно 10 год, распилили уже под сотню миллионов. От тихой атмосферы природы ничего не осталось, на спортплощадке вместо песочка вонючий рездор, всё греется на солнце без тени. От "моего" родника ничего не осталось. Зато лікарні ободранные и внутри и снаружи, трамваи дрифтуют каждый день по всему городу, а теплокомуненерго по 3 месяца убогую зарплату не получают.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:37

  komp написав:
  дарий написав: :wink:
Кстати, вчера из своих ньювасюков добрался до младшенькой в Первую столицу.
Повела в Ботанический сад. Оказалось, наш бывший студенческий родник на ул. Отакара Яроша.
Умнички, красиво сделали, народ даже загорает. Дешево и сердито в центре Харькова!
Круче Хай-Лайн парка.
В глубоком овраге при полном отсутствии городского шума.
Плюс родниковая вода осталась. :!:

Гепатварь угробила родник. Вода есть, пока. Всё заасфальтировали и заплитковали, роют непрерывно 10 год, распилили уже под сотню миллионов. От тихой атмосферы природы ничего не осталось, на спортплощадке вместо песочка вонючий рездор, всё греется на солнце без тени. От "моего" родника ничего не осталось. Зато лікарні ободранные и внутри и снаружи, трамваи дрифтуют каждый день по всему городу, а теплокомуненерго по 3 месяца убогую зарплату не получают.

А канатка... канатка еще жива? Сто лет не был уже в Харькове...
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:39

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Жива.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Все эти реформаторские примочки
и выход из средневекового мракобесия,
в котором мы пребывали все вместе еще весной этого года - это гуд конечно.

Вай-вай! А я думаю чего это столько реконструкторов средневековья развелось!
А оказывается мы жили в "средневековом мракобесии", вона как Михалыч!
Несколько миллионов рвануло на чартерах и не только, по курортам спасаясь от средневековья!
А сейчас я надеюсь уже сразу постиндустиальная эпоха наступила? Как там в ЗЕлёночной директиве написано?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:45

  дарий написав:Кстати, вчера из своих ньювасюков добрался до младшенькой в Первую столицу.
Повела в Ботанический сад. Оказалось, наш бывший студенческий родник на ул. Отакара Яроша.
Умнички, красиво сделали, народ даже загорает. Дешево и сердито в центре Харькова!
Круче Хай-Лайн парка.
В глубоком овраге при полном отсутствии городского шума.
Плюс родниковая вода осталась. :!:

Вчера и я там же был. Зять с дочерью там был сначала и нам порекомендовали зайти попить водички для здоровья и посмотреть как лихо и круто там стало по сравнению как было раньше.

Помню это место из лихих девяностых. Многие конкретные мужики приезжали раны после разборок зализать. Вода там лечебная какая-то. Выпьешь и чувствуешь себя здоровее сразу и лет на 5 моложе. :) Но облагородить прекрасное место ни у кого мысли не возникало почему-то. Разве что постоянные посетители чуть занимались - то лавочку покрасят, то турничок сделают, то клумбу соорудят - место очень хорошее для отдыха.

Итак, что я увидел когда пришел вчера. :mrgreen:

Блин, да это проект рая. Дорожки основательно укладываются и асфальтируются, работы по облагораживанию ведутся без перерывов, бюветы чистые и хорошо работают, ручеек вдоль всего места длиной метров 300 в хорошем состоянии, многочисленные мостики через него в идеале, построено много новых. Вода в ручейке из источника, но прогревается на солнце быстро. Детям промочить ножки в ручейке за счастье. Вдоль ручейка и по всему оврагу стоят многоспальные лавочки, на которых лежат отдыхающие в купальниках. Много очень красивых спортивных девчонок лежит на этих лежаках, широко раздвинув ноги и нежась на солнце. Травка фирменная харьковская - такая же как и в парках Горького и Шевченко. Ее поливают, стригут и очищают постоянно.

Посреди ручейка сделали что-то вроде озерца, где рыбы (иминитая ФОРЕЛЬ) просто кишит. Там же выдают удочки и можно выловить немного. Подробностями не интересовался, но вероятно там же для вас рыбку почистят и сложат ее в пакет. Ну, такая рыбалка, где ты видишь как рыба насаживается на твой крючок на городского любителя, конечно. :mrgreen:

Подхожу к бювету, пью водичку и вижу открытый душ для того, чтобы загорающие могли освежиться, ну и конечно же, знаменитое харьковское место, где каждый может окунуться в источник полностью. Оно теперь крутое и выглядит благородно. Далее иду и вижу спортивные тренажеры. Там спортивные парни а-ля Шварцнеггер и Сталоне в молодости и молодые женщины а-ля Бриджит Бардо и Скарлетт Йохансон. И вокруг много детей.

Далее идет дорога, которая по проекту должна протянуться до парка Горького. Пешком оттуда до парка около километра, если не ошибаюсь.

Мне начинает казаться, что Кернесу в Харькове скоро поставят многочисленные памятники как когда-то ставили памятники Ленину. Дай Бог ему здоровья и сил!
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 09 вер, 2019 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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