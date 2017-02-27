Загальна ліквідність 48 239,35 + 13 632 - 0 = 61 871,36(78 379,21 - 16 507,85(- 2 157,47)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні ЗВАЛИЛАСЯ, і вона провалилася глибоко під середннє значення. Коррахунки сьогодні також ПІШЛИ ГЛИБОКО ПІД норматив.
Загальна впала аж на - 16 507,85 млн. грн. Овернайти впали аж на −8 025 млн. грн. Коррахунки впали ще трошки більше аж на − 8 482,85 млн. Нічного рефінансування сьогодні в НБУ не брали. Так за рахунок чого такі зміни?
НБУ вчора тужився додавати ліквідності і купив валюти аж на 1 868 млн. грн, десь 74.5 млн.$., та як бачимо не дуже й допомогло. Автономні чинники забрали всього - 4 859,96 млн. грн. Сьогодні знову додали готівки в оббіг, забравши з коррахунків - 1 155 млн. грн. Знову забрали ліквідності на - 3 754,36 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Додають готівки, бо її замало йти за міжбанком, та зменшують коррахунки. Та це меньше ніж третина втрати!
Основне зʼїв сам НБУ. Поперше - йому повернули 5 000 млн. грн. двотижневого рефінансування яке він видавав ще під 17% ставку. Та по друге на аукціоні по регулюванню ліквідності він залучив аж 33 913 млн. грн. вже під нову 16,5% ставку гроші на два тижні. При цьому йому повернули всього 25 397 млн. Різниця складває аж 8 516 млн. гривень.
Зміни ліквідності величезні. Ліквідность замало для росту курсу. Та її достатньо для проведення наступного аукціону ОВДП, без якихось додаткових продажів валюти. Достатньо овернайтів які з пʼятниці залучаються всього під 14,5%. Цікавинка - ось величина залучення самої валюти на завтрашньому аукціоні необмежена. Ріст стримує мала ліквідність.
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 09 вер, 2019 10:59, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
buratinyo написав:Мне начинает казаться, что Кернесу в Харькове скоро поставят многочисленные памятники как когда-то ставили памятники Ленину. Дай Бог ему здоровья и сил!
Скорее повесят на фонарях,которые он и поставил в этих парках.Такого дикого распила городского бабла до него не позволял себе ни один мэр!Сотни миллионов гривен уходят на все эти лавочки,клумбочки, и прочую мишуру для отвода глаз.А на собственно потребности города даются копейки.Коммуналка вся в глубокой заднице,транспорт еле ползает,про социальную сферу вообще запрещено говорить даже на сессиях горсовета.Но зато цветы-однолетки по всему городу высаживают до самых морозов!И всякие артинсталяции лепят на каждом углу.Пыль в глаза "любимым харьковчанам" надо же пустить!Тогда они и рот не будут открывать,как нагло деньги воруются из городского бюджета. На реконструкцию зоопарка выделили уже суммарно более 1.5 миллиардов гривен, а на инсулин диабетикам по квоте города более месяца не хотели давать 7 миллионов.И если бы не волна протестов,то хрен бы дали!А так пришлось скрепя зубами Кернесу отстегнуть от своих щедрот...
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 09 вер, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Коллеги! Позвольте вас поздравить с началом новой рабочей недели!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 09.09.2019..............2503,6289 Гривна укрепилась на 5 копеек. Торги проходят по привычному сценарию: открылись выше закрытия и сразу пошли вниз без оборотов. Настоящие торги начались ближе к полудню, когда котировки достигли минимумов. Размах при этом небольшой, дневные колебания уложились в 5-7 копеек. В анализе ликвидности, кроме масштабной, около 75 млн, интервенции НБУ обращает на себя внимание увеличение объема двухнедельных сертификатов с одновременным погашением большей части двухнедельного рефинанса. Лишних денег в банках много.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 05.09.2019 Усього, млн дол. США 582.2 Обороты впечатляющие. Напомню, что НБУ в четверг выкупил всего 20 млн. При этом особых перекосов не наблюдалось. Не зря торги в четверг затянулись надолго после обеда.
Согласен. Двухзначная инфляция. Всё более и более нарастающее отрицательное сальдо торгового баланса. Растущий государственный долг номинированный в валюте (как внешний так и внутренний) и тяжесть его обслуживания. Падающее количество рабочих рук, и дефицит высококлассных специалистов. Проблемы с наполнением бюджета припадающем курсе. и так далее Не нагнетай ТЕ! Курс гривни либо будет плавно расти , либо его будут "держать" а затем он выстрелит. Иного не дано.
курс же сейчас не держат и гривна укрепляется а если бі НБУ не купил 1,2 ярда зелени в июле 2019, курс бы просел до 20 всё время НБУ пылесосит баксы на МБ Кто курс то бакса удерживает? Прошли те времена!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 09 вер, 2019 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:курс же сейчас не держат и гривна укрепляется а если бі НБУ не купил 1,2 ярда зелени в июле 2019, курс бы просел до 20 всё время НБУ пылесосит баксы на МБ Кто курс то бакса удерживает? Прошли те времена!
Курс как раз держат! Только держат не от роста, а от падения. Иначе бы экономика уже обвалилась на 5-10% за лето. Импорт ширпотреба по сути весь закрыли, чтобы не было спроса на валюту. Таблицу с поступлениями от таможни видели? Там полная задница! Т.е. импортеры почти полностью прекратили закупки и ввоз товара. Зато экспортерам не мешают лить выручку на межбанке. Вот вам и искусственно созданный перекос на валютном рынке. НБУ в этой ситуации грёб в закрома валюту, и его можно понять - выплачивать долги один хрен надо. А вот как эта пружина с отложенным спросом на импорт аукнется через какое-то время, то это уже очень большой вопрос! Отечественных-то товаров для перекрытия возникающего дефицита нет или их производство просто физически не успеют нарастить.
Итак, Генеральная прокуратура признала Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" (уголовное производство от 20 мая 2019 года). Как сообщает «Экономическая правда», об этом говорится в постановлении ГПУ от 29 июля.
В расследовании журналистов подробна описана вся схема, как потенциально интересное инвестору прибыльное предприятие делают хронически убыточным. Так называемое «государственно-частное» партнерство при поддержке власти в действии. Только государство тут выполняет роль «пассивного партнера». То есть контрагенты, работающие с Центрэнерго, получают хорошую прибыль, а государство берет на себя убытки. Которые покрывает за счет бюджета, то есть других налогоплательщиков. Все просто, согласитесь.
Ничего принципиально нового «кураторы» Центрэнерго не изобрели. Выведение оборотных средств с предприятия по предварительному сговору с представителями разнообразных ООО.
По данным Крючкова, за июль-август (с момента начала работы рынка прямых договоров), чистый убыток энергокомпании составил 1,3 млрд грн. Тут две причины. Первая – продажа электроэнергии по цене ниже себестоимости, составляющей порядка 2,1 грн/1 МВт-час. Вторая обусловлена высокими ценами на приобретаемый уголь, предусмотренными в контактах энергокомпании, которая как правило составляет 3165 грн/т с НДС. При том, что цена по формуле «Роттердам+», которую до последнего времени так активно ругали так называемые активисты и с которой героически борется НАБУ – 1741 гривна за тонну! Просто сравните 3165 и 1741 гривну и попробуйте угадать, где коррупция и завышенная цена, а где нет. Уголь покупаем дороже рыночной цены, а электрическую энергию «своим людям» отпускаем ниже себестоимости. Схема проста, как мычание Николая Азарова в прямом эфире, который до таких простых манипуляций и додуматься не смог в свое время. Кстати, среди поставщиков угля для Центрэнерго с недавних пор появилось ООО "Нафта Форс", входящая в облако группы "Приват" Игоря Коломойского. А так как своих шахт у Игоря Валерьевича нет, то приторговывает эта контора угольком исключительно российского происхождения.
А теперь главный вопрос. Центрэнерго и государство несут большие убытки от такой схемы, что вполне логично. А кто же зарабатывает? По данным ЭП, основными контрагентами ПАО Центрэнерго после перехода на продажу электроэнергии по прямым договорам стали компании группы "Приват". Это следует из анализа контрактов. В течение июля-августа Центрэнерго подписало минимум три договора с Никопольским заводом ферросплавов. Они подразумевают что в течение месяца (со дня подписания) "Центрэнерго" продаст НЗФ в общей сложности 210 тыс МВт-час на общую сумму 372 млн грн. Еще один договор подписан ПАО с ООО "Юнайтед Энерджи" (тоже не чужая Коломойскому организация) и подразумевает выкуп свыше 220 тыс МВт-часов на общую сумму 350 млн грн. Также на меньшие суммы были подписаны договора с "Запорожским заводом ферросплавов" и "Днепроазотом".
Посчитаем немного? В пересчете на 1 МВт-час стоимость электроэнергии, выкупаемой Никопольским ферросплавным, колеблется от 1,64 грн/МВт-час до 1,9 грн (в зависимости от контракта). В свою очередь цена покупки электроэнергии компанией "Юнайтед Энерджи" составляет 1,56 грн/МВт-час.
Общеизвестно, что Никопольский, Запорожский ферросплавные заводы, и "Днепразот" контролируются группой "Приват". Вот откуда и берется цифра убытков государству в 1,3 миллиарда. Кстати, по данным Дмитрия Крючкова, ни один крупный договор на продажу электроэнергии не был согласован арбитражным управляющим находящегося в процедуре банкротства Центрэнерго, "что является прямым нарушением законодательства".
А теперь риторический вопрос: Сколько еще убытков по простой и даже примитивной схеме должно получить государство через Центрэнерго, чтобы детективы НАБУ проснулись и заметили утечку? Подчеркну – убытки наносятся не абстрактным «потребителям», как в случае с раздутым делом «Роттердам+», а конкретно государству Украина, являющимся мажоритарным собственником Центрэнерго!
Если 1,3 миллиарда мало, то сколько еще должно исчезнуть? 2 млрд? Может, 13 млрд. или 20 млрд? Или мы уже проскочили нужную отметку и начинаем считать с нуля? Просто интересно со стороны – какие правила действий для Национального Антикоррупционного Бюро Украины в этом случае. В сумме дело или во времени процесса? Или в фамилии участников? Никто же не спорит, просто интересно понять алгоритм.
Плакали мои дивиденды в Центренерго, все утекли к Коломойше!