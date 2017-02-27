Додано: Пон 09 вер, 2019 11:42

Yuri_61 написав: курс же сейчас не держат и гривна укрепляется

а если бі НБУ не купил 1,2 ярда зелени в июле 2019, курс бы просел до 20

всё время НБУ пылесосит баксы на МБ

Кто курс то бакса удерживает?

Прошли те времена! курс же сейчас не держат и гривна укрепляетсяа если бі НБУ не купил 1,2 ярда зелени в июле 2019, курс бы просел до 20всё время НБУ пылесосит баксы на МБКто курс то бакса удерживает?Прошли те времена!

Курс как раз держат! Только держат не от роста, а от падения. Иначе бы экономика уже обвалилась на 5-10% за лето. Импорт ширпотреба по сути весь закрыли, чтобы не было спроса на валюту. Таблицу с поступлениями от таможни видели? Там полная задница! Т.е. импортеры почти полностью прекратили закупки и ввоз товара. Зато экспортерам не мешают лить выручку на межбанке. Вот вам и искусственно созданный перекос на валютном рынке. НБУ в этой ситуации грёб в закрома валюту, и его можно понять - выплачивать долги один хрен надо. А вот как эта пружина с отложенным спросом на импорт аукнется через какое-то время, то это уже очень большой вопрос! Отечественных-то товаров для перекрытия возникающего дефицита нет или их производство просто физически не успеют нарастить.