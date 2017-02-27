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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2010201120122013

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 332
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
77
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:50

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 48 239,35(56 722,21 − 8 482,85(- 5 424,47)) млн.
Овернайти дебет 14,5%(15%) - 13 632(21 657 − 8 025(+ 3 267)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 - 0(0)) млн.

Двухтижневе регулювання 16,5%(17%): - 33 913(25 397 + 8 516)
Рефінансування двухтижневе 17%: - 1607,5(6607,5 - 5000)

Загальна ліквідність 48 239,35 + 13 632 - 0 = 61 871,36(78 379,21 - 16 507,85(- 2 157,47)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні ЗВАЛИЛАСЯ, і вона провалилася глибоко під середннє значення. Коррахунки сьогодні також ПІШЛИ ГЛИБОКО ПІД норматив.

Загальна впала аж на - 16 507,85 млн. грн. Овернайти впали аж на −8 025 млн. грн. Коррахунки впали ще трошки більше аж на − 8 482,85 млн. Нічного рефінансування сьогодні в НБУ не брали. Так за рахунок чого такі зміни?

НБУ вчора тужився додавати ліквідності і купив валюти аж на 1 868
млн. грн, десь 74.5 млн.$., та як бачимо не дуже й допомогло. Автономні чинники забрали всього - 4 859,96 млн. грн. Сьогодні знову додали готівки в оббіг, забравши з коррахунків - 1 155 млн. грн. Знову забрали ліквідності на - 3 754,36 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Додають готівки, бо її замало йти за міжбанком, та зменшують коррахунки. Та це меньше ніж третина втрати!

Основне зʼїв сам НБУ. Поперше - йому повернули 5 000 млн. грн. двотижневого рефінансування яке він видавав ще під 17% ставку. Та по друге на аукціоні по регулюванню ліквідності він залучив аж 33 913 млн. грн. вже під нову 16,5% ставку гроші на два тижні. При цьому йому повернули всього 25 397 млн. Різниця складває аж 8 516 млн. гривень.

Зміни ліквідності величезні. Ліквідность замало для росту курсу. Та її достатньо для проведення наступного аукціону ОВДП, без якихось додаткових продажів валюти. Достатньо овернайтів які з пʼятниці залучаються всього під 14,5%.
Цікавинка - ось величина залучення самої валюти на завтрашньому аукціоні необмежена. :idea:
Ріст стримує мала ліквідність.

https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 09 вер, 2019 10:59, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:58

  uaprofi написав:
  холява написав:Пошел в АШАН и икнул , масло сливочное "вологодское " -49 гривен, кефир -1%"Галычина " 30 гр, Творог 5% Селянський 38 гр .
Хлеб , с семечками , пол буханки (черный , Мама любит) 9, 97


за продуктами гораздо выгодней ходить в АТБ

я сравниваю цены атб и варуса и понимаю, что атб нас на...бывает) цена на овощи в варусе просто песня) АТБ нервно курит в сторонке.
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Мне начинает казаться, что Кернесу в Харькове скоро поставят многочисленные памятники как когда-то ставили памятники Ленину. Дай Бог ему здоровья и сил!

Скорее повесят на фонарях,которые он и поставил в этих парках.Такого дикого распила городского бабла до него не позволял себе ни один мэр!Сотни миллионов гривен уходят на все эти лавочки,клумбочки, и прочую мишуру для отвода глаз.А на собственно потребности города даются копейки.Коммуналка вся в глубокой заднице,транспорт еле ползает,про социальную сферу вообще запрещено говорить даже на сессиях горсовета.Но зато цветы-однолетки по всему городу высаживают до самых морозов!И всякие артинсталяции лепят на каждом углу.Пыль в глаза "любимым харьковчанам" надо же пустить!Тогда они и рот не будут открывать,как нагло деньги воруются из городского бюджета.
На реконструкцию зоопарка выделили уже суммарно более 1.5 миллиардов гривен, а на инсулин диабетикам по квоте города более месяца не хотели давать 7 миллионов.И если бы не волна протестов,то хрен бы дали!А так пришлось скрепя зубами Кернесу отстегнуть от своих щедрот...
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 09 вер, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:21

Коллеги! Позвольте вас поздравить с началом новой рабочей недели!

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.09.2019..............2503,6289
Гривна укрепилась на 5 копеек.
Торги проходят по привычному сценарию: открылись выше закрытия и сразу пошли вниз без оборотов. Настоящие торги начались ближе к полудню, когда котировки достигли минимумов. Размах при этом небольшой, дневные колебания уложились в 5-7 копеек.
В анализе ликвидности, кроме масштабной, около 75 млн, интервенции НБУ обращает на себя внимание увеличение объема двухнедельных сертификатов с одновременным погашением большей части двухнедельного рефинанса. Лишних денег в банках много.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
05.09.2019
Усього, млн дол. США 582.2
Обороты впечатляющие. Напомню, что НБУ в четверг выкупил всего 20 млн. При этом особых перекосов не наблюдалось. Не зря торги в четверг затянулись надолго после обеда.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:27

  Shram написав:Автор77

Согласен.
Двухзначная инфляция.
Всё более и более нарастающее отрицательное сальдо торгового баланса.
Растущий государственный долг номинированный в валюте (как внешний так и внутренний) и тяжесть его обслуживания.
Падающее количество рабочих рук, и дефицит высококлассных специалистов.
Проблемы с наполнением бюджета припадающем курсе.
и так далее
Не нагнетай ТЕ!
Курс гривни либо будет плавно расти , либо его будут "держать" а затем он выстрелит. Иного не дано.

курс же сейчас не держат и гривна укрепляется
а если бі НБУ не купил 1,2 ярда зелени в июле 2019, курс бы просел до 20
всё время НБУ пылесосит баксы на МБ
Кто курс то бакса удерживает?
Прошли те времена!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 09 вер, 2019 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:курс же сейчас не держат и гривна укрепляется
а если бі НБУ не купил 1,2 ярда зелени в июле 2019, курс бы просел до 20
всё время НБУ пылесосит баксы на МБ
Кто курс то бакса удерживает?
Прошли те времена!

Курс как раз держат! Только держат не от роста, а от падения. Иначе бы экономика уже обвалилась на 5-10% за лето. Импорт ширпотреба по сути весь закрыли, чтобы не было спроса на валюту. Таблицу с поступлениями от таможни видели? Там полная задница! Т.е. импортеры почти полностью прекратили закупки и ввоз товара. Зато экспортерам не мешают лить выручку на межбанке. Вот вам и искусственно созданный перекос на валютном рынке. НБУ в этой ситуации грёб в закрома валюту, и его можно понять - выплачивать долги один хрен надо. А вот как эта пружина с отложенным спросом на импорт аукнется через какое-то время, то это уже очень большой вопрос! Отечественных-то товаров для перекрытия возникающего дефицита нет или их производство просто физически не успеют нарастить.
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