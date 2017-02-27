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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2010201120122013

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 332
вище 25.65
48%
159
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
23%
77
Всього голосів : 332
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Десятилетиями у нас была не ахти какая экономика, отрицательное сальдо торгового баланса, и т.д. и это и близко не давало кратных девалов.

Пустая башня не может понять что кратные девалы и есть результат подобных десятилетий, когда накапливались дисбалансы. Кроме того пустая башня не замечает ни войны ни захвата территорий с промышленно-экспортным потенциалом.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Импорт ширпотреба по сути весь закрыли, чтобы не было спроса на валюту. Таблицу с поступлениями от таможни видели? Там полная задница! Т.е. импортеры почти полностью прекратили закупки и ввоз товара.


Думается, что массовое недавнее срезание кредитных лимитов в ПрихватБанке (Приватбанк) очень даже связано с тем чтоб поменьше покупали всякого импортного барахла. "Таргетирование инфляции и ликвидности"
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 09 вер, 2019 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:26

  komp написав:
  Surfer написав:Десятилетиями у нас была не ахти какая экономика, отрицательное сальдо торгового баланса, и т.д. и это и близко не давало кратных девалов.

Пустая башня не может понять что кратные девалы и есть результат подобных десятилетий, когда накапливались дисбалансы. Кроме того пустая башня не замечает ни войны ни захвата территорий с промышленно-экспортным потенциалом.



Интересные вещи пишите.

А можно уточнить ?
1. О каких территориях с промышленно-экспортным потенциалом идет речь ?
2. Что значит "закрыли импорт"? Есть какие-то доп "квоты" или "пошлины" ? Кто и как закрыл, можно подробнее ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Думается, что массовое недавнее срезание кредитных лимитов в ПрихватБанке очень даже связано с тем чтоб поменьше покупали всякого импортного барахла. "Таргетирование инфляции и ликвидности"

Во-во! Искусственно зажимается всеми способами ликвидность в гривне. Для экономики подобная схема грозит не просто остановкой роста, а сваливанием в стагнацию. Ведь в кредит покупается не только импортный товар, но и отечественный. Или смешанного производства по сырью. В погоне за курсом новые "рулители" тупо валят экономику в штопор! Как вариант это делается для того, чтобы вымыть побыстрее деньги у населения и бизнеса, и при открытии рынка земли убрать всех конкурентов. Ну и заодно скупить/отжать подешевле банкротящийся бизнес.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24,98-25.07 чернiвцi
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:А можно уточнить ?
1. О каких территориях с промышленно-экспортным потенциалом идет речь ?
2. Что значит "закрыли импорт"? Есть какие-то доп "квоты" или "пошлины" ? Кто и как закрыл, можно подробнее ?

Донбасс до 2014 года давал до 40% валютной выручки страны от экспорта металла. Другой вопрос, что там на дотациях угольной отрасли воровали десятки миллиардов при Янеке. И по общему балансу выходило, что Донбасс глубоко убыточный регион. Но если брать экспорт, то очень значительная часть его шла из того региона.
По импорту дело не в квотах или пошлинах. На таможню пришли новые начальники, и начали тупо кошмарить бизнес! Вместо реально завозимого сырья или материалов требуют ставить в декларациях готовый товар, чтобы поднять сумму таможенных платежей. Естественно коммерсы от такой наглости офигели и отказываются оформлять на таких условиях грузы! Поэтому объемы завоза резко упали. Плюс даже уже завезенный на таможенные склады товар не растамаживается. Какой смысл, если проще тогда уже готовый товар завезти и растаможить по хотелкам новых начальников, чем из зависшего на таможне сырья тут что-то изготавливать? Потому и обвалились таможенные платежи в июле и августе, что остановился весь импорт.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:11

Очень похоже что перед ростом мы провалимся на 24,50 - 24,00
На меня это не похоже но в пятницу и сегодня слил немного баксов.( в убыток) думаю откуплю дешевле, но конечно это не факт.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:15

  yuri_m написав:
  Amat написав:А можно уточнить ?
1. О каких территориях с промышленно-экспортным потенциалом идет речь ?
2. Что значит "закрыли импорт"? Есть какие-то доп "квоты" или "пошлины" ? Кто и как закрыл, можно подробнее ?

Донбасс до 2014 года давал до 40% валютной выручки страны от экспорта металла. Другой вопрос, что там на дотациях угольной отрасли воровали десятки миллиардов при Янеке. И по общему балансу выходило, что Донбасс глубоко убыточный регион. Но если брать экспорт, то очень значительная часть его шла из того региона.
По импорту дело не в квотах или пошлинах. На таможню пришли новые начальники, и начали тупо кошмарить бизнес! Вместо реально завозимого сырья или материалов требуют ставить в декларациях готовый товар, чтобы поднять сумму таможенных платежей. Естественно коммерсы от такой наглости офигели и отказываются оформлять на таких условиях грузы! Поэтому объемы завоза резко упали. Плюс даже уже завезенный на таможенные склады товар не растамаживается. Какой смысл, если проще тогда уже готовый товар завезти и растаможить по хотелкам новых начальников, чем из зависшего на таможне сырья тут что-то изготавливать? Потому и обвалились таможенные платежи в июле и августе, что остановился весь импорт.

Это бред. Таможня до такой степени как неправильная кодировка товара не опускается и не опустится никогда. Ведь в суде шансов выиграть у таможни не будет ни единого. Одно дело в суде доказать, что цена на товар у импортера занижена, другое дело доказать, что... :mrgreen: уголь это бриллианты и поэтому должен кодироваться под другим кодом.

Конечно, на таможне все случается. Ведь квалифицированных сотрудников там все меньше, но всему ведь есть разумный предел, который преодолеть себе дороже будет даже если ты сын Порошенко.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 09 вер, 2019 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:19

  yuri_m написав:
  Alex2007 написав:Думается, что массовое недавнее срезание кредитных лимитов в ПрихватБанке очень даже связано с тем чтоб поменьше покупали всякого импортного барахла. "Таргетирование инфляции и ликвидности"

Во-во! Искусственно зажимается всеми способами ликвидность в гривне. Для экономики подобная схема грозит не просто остановкой роста, а сваливанием в стагнацию. Ведь в кредит покупается не только импортный товар, но и отечественный. Или смешанного производства по сырью. В погоне за курсом новые "рулители" тупо валят экономику в штопор! Как вариант это делается для того, чтобы вымыть побыстрее деньги у населения и бизнеса, и при открытии рынка земли убрать всех конкурентов. Ну и заодно скупить/отжать подешевле банкротящийся бизнес.

А вот это интересная тема. Возможно срезание кредитных лимитов и повышение депозитных ставок связаны с другими причинами как то стремление не допустить население к валютным спекуляциям, которые очень вероятны в ближайшие несколько месяцев. Возможно банк заботится, чтобы его клиенты не рвали волосы на ж***, если доллар ВДРУГ вопреки прогнозам интернет-икспертов свалится до 20.
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