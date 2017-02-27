Додано: Пон 09 вер, 2019 12:46

Amat написав: А можно уточнить ?

1. О каких территориях с промышленно-экспортным потенциалом идет речь ?

2. Что значит "закрыли импорт"? Есть какие-то доп "квоты" или "пошлины" ? Кто и как закрыл, можно подробнее ? А можно уточнить ?1. О каких территориях с промышленно-экспортным потенциалом идет речь ?2. Что значит "закрыли импорт"? Есть какие-то доп "квоты" или "пошлины" ? Кто и как закрыл, можно подробнее ?

Донбасс до 2014 года давал до 40% валютной выручки страны от экспорта металла. Другой вопрос, что там на дотациях угольной отрасли воровали десятки миллиардов при Янеке. И по общему балансу выходило, что Донбасс глубоко убыточный регион. Но если брать экспорт, то очень значительная часть его шла из того региона.По импорту дело не в квотах или пошлинах. На таможню пришли новые начальники, и начали тупо кошмарить бизнес! Вместо реально завозимого сырья или материалов требуют ставить в декларациях готовый товар, чтобы поднять сумму таможенных платежей. Естественно коммерсы от такой наглости офигели и отказываются оформлять на таких условиях грузы! Поэтому объемы завоза резко упали. Плюс даже уже завезенный на таможенные склады товар не растамаживается. Какой смысл, если проще тогда уже готовый товар завезти и растаможить по хотелкам новых начальников, чем из зависшего на таможне сырья тут что-то изготавливать? Потому и обвалились таможенные платежи в июле и августе, что остановился весь импорт.