Додано: Пон 09 вер, 2019 14:08

buratinyo написав: а сколько тысяч раз нарушил конституцию порошенко? чего ж вы раньше то молчали? нам вас не хватало. а сколько тысяч раз нарушил конституцию порошенко? чего ж вы раньше то молчали? нам вас не хватало.

buratinyo написав: в Харькове таможенный склад фактически пуст, товар долго не лежит, все растаможено. Лично смотрел. Не общаюсь с людьми на такие темы, бизнес ведь правды о себе не рассказывает. в Харькове таможенный склад фактически пуст, товар долго не лежит, все растаможено. Лично смотрел. Не общаюсь с людьми на такие темы, бизнес ведь правды о себе не рассказывает.

buratinyo написав: Да и какой идиот будет тянуть с растаможкой, когда НБУ устанавливает такой сладкий курс доллара и евро? Да и какой идиот будет тянуть с растаможкой, когда НБУ устанавливает такой сладкий курс доллара и евро?

Факты в студию! Иначе это пустой трёп, и не более.А в Харьков завозится много сырья и материалов? Если вообще завозится. У вас, насколько я знаю, в основном завозят готовый товар из Китая и прочей заграницы. Это про мелкий и средний бизнес говорю, а не про заводы типа "Турбоатома". А речь шла именно о сырье и полуфабрикатах для дальнейшего производства внутри Украины. И если в Харькове таможенный склад пуст, то это еще один признак, что коммерсы значительно сократили импорт. Иначе как может быть пустым склад такого огромного региона?Если идет стабильный поток импорта, то на таможенном складе всегда будет товар. Ведь не может же быть так, что заехало в день условно 50 контейнеров и их все в течение дня растаможили и сразу вывезли. Еще раз: если склад пуст, то значит нет завоза или он минимальный. И даже курс тут не в помощь!