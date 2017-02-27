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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2013201420152016>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:48

  Surfer написав:Поддерживаю - укрепление гривны абсолютно закономерный процес после ее искуственного кратного обесценивания. Судя по всему на этой неделе должны пробить уровень на 24грн/доллар.

Киев 25,08
если пробивает 24 то следующая цель 21-22 :)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:48

  zzzzzz написав:Очень похоже что перед ростом мы провалимся на 24,50 - 24,00
На меня это не похоже но в пятницу и сегодня слил немного баксов.( в убыток) думаю откуплю дешевле, но конечно это не факт.
я в пятницу, видя что курс идёт явно "не туда" скинул в Мегу пА '16 10 штук столько гривны естественно не было, вернее, её вообще по их словам не было, пришлось оформлять семидневку, - а шо робить! :) :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:50

  yama написав:
  Surfer написав:Поддерживаю - укрепление гривны абсолютно закономерный процес после ее искуственного кратного обесценивания. Судя по всему на этой неделе должны пробить уровень на 24грн/доллар.Киев 25,08
если пробивает 24 то следующая цель 21-22 :)
смотрите график египетского фунта...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:53

93/95

Все хорошо, падаю (с)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:56

  zzzzzz написав:ухххх

94/96
А мне нравится !!! Сырьё дешевеет продукция дорожает :)) Итого +20% в валюте прибыль .... Красота
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:05

91/94...блин, не верю своим глазам
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:а сколько тысяч раз нарушил конституцию порошенко? чего ж вы раньше то молчали? нам вас не хватало.

Факты в студию! Иначе это пустой трёп, и не более.

  buratinyo написав:в Харькове таможенный склад фактически пуст, товар долго не лежит, все растаможено. Лично смотрел. Не общаюсь с людьми на такие темы, бизнес ведь правды о себе не рассказывает. :)

А в Харьков завозится много сырья и материалов? Если вообще завозится. У вас, насколько я знаю, в основном завозят готовый товар из Китая и прочей заграницы. Это про мелкий и средний бизнес говорю, а не про заводы типа "Турбоатома". А речь шла именно о сырье и полуфабрикатах для дальнейшего производства внутри Украины. И если в Харькове таможенный склад пуст, то это еще один признак, что коммерсы значительно сократили импорт. Иначе как может быть пустым склад такого огромного региона?

  buratinyo написав:Да и какой идиот будет тянуть с растаможкой, когда НБУ устанавливает такой сладкий курс доллара и евро?

Если идет стабильный поток импорта, то на таможенном складе всегда будет товар. Ведь не может же быть так, что заехало в день условно 50 контейнеров и их все в течение дня растаможили и сразу вывезли. Еще раз: если склад пуст, то значит нет завоза или он минимальный. И даже курс тут не в помощь!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:25

  zzzzzz написав:91/94...блин, не верю своим глазам
НБУ умыл руки, как и ожидалось//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:26

  yuri_m написав:
  buratinyo написав:а сколько тысяч раз нарушил конституцию порошенко? чего ж вы раньше то молчали? нам вас не хватало.

Факты в студию! Иначе это пустой трёп, и не более.

  buratinyo написав:в Харькове таможенный склад фактически пуст, товар долго не лежит, все растаможено. Лично смотрел. Не общаюсь с людьми на такие темы, бизнес ведь правды о себе не рассказывает. :)

А в Харьков завозится много сырья и материалов? Если вообще завозится. У вас, насколько я знаю, в основном завозят готовый товар из Китая и прочей заграницы. А речь шла именно о сырье и полуфабрикатах для дальнейшего производства внутри Украины. И если в Харькове таможенный склад пуст, то это еще один признак, что коммерсы значительно сократили импорт. Иначе как может быть пустым склад такого огромного региона?

  buratinyo написав:Да и какой идиот будет тянуть с растаможкой, когда НБУ устанавливает такой сладкий курс доллара и евро?

Если идет стабильный поток импорта, то на таможенном складе всегда будет товар. Ведь не может же быть так, что заехало в день условно 50 контейнеров и их все в течение дня растаможили и сразу вывезли. Еще раз: если склад пуст, то значит нет завоза или он минимальный. И даже курс тут не в помощь!

Подождем, немного,
Нефедов обещает к октябрю запустить "новую" таможню)
поэтому краник и прикрутили, скоро в Киеве определятся с новыми таксами/тарифами для страждущих и спустят разнарядку на низы для обилечивания импортеров
или, может, кто-то действительно думает, что что-то изменится к лучшему?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:29

  asti написав:Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку.
как я и говорил) А теперь - фсе! Пеняйте на себя, кто не успел слить пА 25+...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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