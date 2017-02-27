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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2013201420152016

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:33

  asti написав:
  zzzzzz написав:91/94...блин, не верю своим глазам
НБУ умыл руки, как и ожидалось//))

Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:40

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:91/94...блин, не верю своим глазам
НБУ умыл руки, как и ожидалось//))
Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"
на нас с вами. Таргетирование инфляции - слышали такое?! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"

Вопрос поставлен не верно. Надо "Кто так усиленно заливает Украину валютой и за какие красивые глазки? И что чуть позже за это потребует?" НБУ не может бесконечно выкупать, поскольку у него есть ограничения по эмиссии на 2019 год. И те, кто просаживает сейчас курс, это прекрасно знают. Поэтому вопросы надо ставить глубже, особенно в разрезе влияния курса на макроэкономику. Отечественное производство сворачивается быстрыми темпами. Тут всё сразу наложилось - и курс, и летнее затишье у бизнеса. А проблемы с импортом сырья еще раз ударят по производству! В итоге, когда пружина курса пойдет в обратную сторону, уже нечем будет её сдерживать. Резервы НБУ пойдут на выплаты долга и интервенции в начальный период роста курса, а дальше уже в дело включится фактор искусственно задавленной отечественной экономики.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:91/94...блин, не верю своим глазам
НБУ умыл руки, как и ожидалось//))

Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"


Тоже сейчас на жизнь сдал немного зеленых. Пришлось в очереди постоять в обменке среди сдающих никому ненужные доллары и евро. Причем пока стоял в очереди курс приема на глазах кассир поменяла с 25.05 на 25.03. Пока домой доехал смотрю в интернете у них 25.02.
Как тут не вспомнить Витю - Астанавитесь.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

пора закрывать межбанк. :mrgreen:

а чё, когда-то, когда гривна падала закрывали - помогало разгонять спекулянтов.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:48

  zzzzzz написав:Очень похоже что перед ростом мы провалимся на 24,50 - 24,00
На меня это не похоже но в пятницу и сегодня слил немного баксов.( в убыток) думаю откуплю дешевле, но конечно это не факт.

також зливав типу в мінус на початку серпня (закінчившийся доларо депо), із відкупом будемо подивитися,... +із грн. надходженнями не поспішаю із конвертацію, поки на графіку не буде підтвердження розвороту, буду маринувати грн. під % на ощадних
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:50

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............09.09.2019...............10.09.2019
дата розрахунку............06.09.2019...............09.09.2019
Долар США...................2508,6035................2502,6567
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
Торги проходят по привычному сценарию: открылись выше закрытия и сразу пошли вниз без оборотов. Настоящие торги начались ближе к полудню, когда котировки достигли минимумов. Размах при этом небольшой, дневные колебания уложились в 5-7 копеек. Постояв до 13 на месте, продолжили плавное снижение, одолев за час еще 3 копейки. После этого, уже без серьезных оборотов, котировки просели на 8 копеек и остановились. Похоже, к исходу торгов стало ясно, что гривны на всех не хватило, и НБУ выкупил излишки, остановив падение.

Этот день в истории:
2017 - 2607.29 (-105)
2018 - 2826.49 (-324)

2016 - 2667.48
2015 - 2196.89

Закрадывается у меня подозрение, что курс гривны зависит исключительно от погоды. Температура на улице летняя - валютная осень никак не наступает :)
Сибарит
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