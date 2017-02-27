Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:33
Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:40
на нас с вами. Таргетирование инфляции - слышали такое?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вопрос поставлен не верно. Надо "Кто так усиленно заливает Украину валютой и за какие красивые глазки? И что чуть позже за это потребует?" НБУ не может бесконечно выкупать, поскольку у него есть ограничения по эмиссии на 2019 год. И те, кто просаживает сейчас курс, это прекрасно знают. Поэтому вопросы надо ставить глубже, особенно в разрезе влияния курса на макроэкономику. Отечественное производство сворачивается быстрыми темпами. Тут всё сразу наложилось - и курс, и летнее затишье у бизнеса. А проблемы с импортом сырья еще раз ударят по производству! В итоге, когда пружина курса пойдет в обратную сторону, уже нечем будет её сдерживать. Резервы НБУ пойдут на выплаты долга и интервенции в начальный период роста курса, а дальше уже в дело включится фактор искусственно задавленной отечественной экономики.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45
Тоже сейчас на жизнь сдал немного зеленых. Пришлось в очереди постоять в обменке среди сдающих никому ненужные доллары и евро. Причем пока стоял в очереди курс приема на глазах кассир поменяла с 25.05 на 25.03. Пока домой доехал смотрю в интернете у них 25.02.
Как тут не вспомнить Витю - Астанавитесь.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
пора закрывать межбанк.
а чё, когда-то, когда гривна падала закрывали - помогало разгонять спекулянтов.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:48
також зливав типу в мінус на початку серпня (закінчившийся доларо депо), із відкупом будемо подивитися,... +із грн. надходженнями не поспішаю із конвертацію, поки на графіку не буде підтвердження розвороту, буду маринувати грн. під % на ощадних
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:50
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............09.09.2019...............10.09.2019
дата розрахунку............06.09.2019...............09.09.2019
Долар США...................2508,6035................2502,6567
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
Торги проходят по привычному сценарию: открылись выше закрытия и сразу пошли вниз без оборотов. Настоящие торги начались ближе к полудню, когда котировки достигли минимумов. Размах при этом небольшой, дневные колебания уложились в 5-7 копеек. Постояв до 13 на месте, продолжили плавное снижение, одолев за час еще 3 копейки. После этого, уже без серьезных оборотов, котировки просели на 8 копеек и остановились. Похоже, к исходу торгов стало ясно, что гривны на всех не хватило, и НБУ выкупил излишки, остановив падение.
Этот день в истории:
2017 - 2607.29 (-105)
2018 - 2826.49 (-324)
2016 - 2667.48
2015 - 2196.89
Закрадывается у меня подозрение, что курс гривны зависит исключительно от погоды. Температура на улице летняя - валютная осень никак не наступает
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