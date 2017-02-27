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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:11
zzzzzz написав:
Напоминаю свой пост от пятницы.
По данным мин.АПК экспорт зерна с начала маркетингового года вырос на 55% в натуральном выражении ( по состоянию на 6 сентября )
Разговаривал по поводу урожая с директором одного из элеваторов средней агрокомпании с ИИ в центральной области. По всему культурам (кукуруза, подсолнечник, соя) урожайность с гектара в этом году хуже, чем в прошлом. В южнах областях тем более. На рынке - низкие закупочные цены, которые дикутуют крупные трейдеры, при этом затраты в грн растут.
Не претендую на репрезентативность, но информация показательна.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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hamster bear
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:11
yuri_m написав: buratinyo написав:
а сколько тысяч раз нарушил конституцию порошенко? чего ж вы раньше то молчали? нам вас не хватало.
Факты в студию! Иначе это пустой трёп, и не более.
При внешней агрессии не ввел военное положение, хотя во всех СМИ утверждал, что это не гражданская война.
Его ставленница Супрун развалила украинскую медицину, нарушив конституционные права каждого украинца на лечение.
Продолжать далее нет смысла. Монополизация стратегически важных отраслей экономики в руках частных лиц это вам скучно. Имел бизнес будучи президентом то вообще фигня.
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buratinyo
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:13
hamster bear написав: zzzzzz написав:
Напоминаю свой пост от пятницы.
По данным мин.АПК экспорт зерна с начала маркетингового года вырос на 55% в натуральном выражении ( по состоянию на 6 сентября )
Разговаривал по поводу урожая с директором одного из элеваторов средней агрокомпании с ИИ в центральной области. По всему культурам (кукуруза, подсолнечник, соя) урожайность с гектара в этом году хуже, чем в прошлом. В южнах областях тем более. На рынке - низкие закупочные цены, которые дикутуют крупные трейдеры, при этом затраты в грн растут.
Не претендую на репрезентативность, но информация показательна.
Бизнес всегда склонен преувеличивать расходы и приуменьшать урожай. Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах?
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buratinyo
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:16
Особенно выросли затраты в гривне на топливо))) При курсе 28,60 было дешевле, а сейчас дороже)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:24
если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом
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KOKS
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:27
KOKS написав:
если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом
Уже торги давно закрылись
Раньше надо было выходить.
А теперь серьезно. В первой половине дня НБУ действительно был, брали по 25,03. Похоже, сразу выкупили свою двадцатку и ушли. После обеда не видать их было.
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Искатель
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:28
Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?
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proftpd66
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:28
Значит завтра резко вверх, до 25.20
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KOKS
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:30
proftpd66 написав:
Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?
Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.
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Сибарит
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:33
Искатель написав: KOKS написав:
если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом
Уже торги давно закрылись
Раньше надо было выходить.
А теперь серьезно. В первой половине дня НБУ действительно был, брали по 25,03. Похоже, сразу выкупили свою двадцатку и ушли. После обеда не видать их было.
Наверное пылесос после обеда поломался.
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Сибарит написав: proftpd66 написав:
Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?
Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.
Я представляю эту трогательную сцену с аппаратом.... точнее с двумя
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Alex2007
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