По данным мин.АПК экспорт зерна с начала маркетингового года вырос на 55% в натуральном выражении ( по состоянию на 6 сентября )



Разговаривал по поводу урожая с директором одного из элеваторов средней агрокомпании с ИИ в центральной области. По всему культурам (кукуруза, подсолнечник, соя) урожайность с гектара в этом году хуже, чем в прошлом. В южнах областях тем более. На рынке - низкие закупочные цены, которые дикутуют крупные трейдеры, при этом затраты в грн растут.



Разговаривал по поводу урожая с директором одного из элеваторов средней агрокомпании с ИИ в центральной области. По всему культурам (кукуруза, подсолнечник, соя) урожайность с гектара в этом году хуже, чем в прошлом. В южнах областях тем более. На рынке - низкие закупочные цены, которые дикутуют крупные трейдеры, при этом затраты в грн растут.

Не претендую на репрезентативность, но информация показательна.

