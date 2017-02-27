RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2015201620172018>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:11

  zzzzzz написав:Напоминаю свой пост от пятницы.

По данным мин.АПК экспорт зерна с начала маркетингового года вырос на 55% в натуральном выражении ( по состоянию на 6 сентября )


Разговаривал по поводу урожая с директором одного из элеваторов средней агрокомпании с ИИ в центральной области. По всему культурам (кукуруза, подсолнечник, соя) урожайность с гектара в этом году хуже, чем в прошлом. В южнах областях тем более. На рынке - низкие закупочные цены, которые дикутуют крупные трейдеры, при этом затраты в грн растут.

Не претендую на репрезентативность, но информация показательна.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
Аватар користувача
 
Повідомлень: 510
З нами з: 05.03.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:11

  yuri_m написав:
  buratinyo написав:а сколько тысяч раз нарушил конституцию порошенко? чего ж вы раньше то молчали? нам вас не хватало.

Факты в студию! Иначе это пустой трёп, и не более.


При внешней агрессии не ввел военное положение, хотя во всех СМИ утверждал, что это не гражданская война. :shock:

Его ставленница Супрун развалила украинскую медицину, нарушив конституционные права каждого украинца на лечение. :evil:

Продолжать далее нет смысла. Монополизация стратегически важных отраслей экономики в руках частных лиц это вам скучно. Имел бизнес будучи президентом то вообще фигня. :mrgreen:
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:13

  hamster bear написав:
  zzzzzz написав:Напоминаю свой пост от пятницы.

По данным мин.АПК экспорт зерна с начала маркетингового года вырос на 55% в натуральном выражении ( по состоянию на 6 сентября )


Разговаривал по поводу урожая с директором одного из элеваторов средней агрокомпании с ИИ в центральной области. По всему культурам (кукуруза, подсолнечник, соя) урожайность с гектара в этом году хуже, чем в прошлом. В южнах областях тем более. На рынке - низкие закупочные цены, которые дикутуют крупные трейдеры, при этом затраты в грн растут.

Не претендую на репрезентативность, но информация показательна.

Бизнес всегда склонен преувеличивать расходы и приуменьшать урожай. Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах? :mrgreen:
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:16

Особенно выросли затраты в гривне на топливо))) При курсе 28,60 было дешевле, а сейчас дороже)))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35055
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3407 раз.
Подякували: 7343 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:27

  KOKS написав:если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом

Уже торги давно закрылись :) Раньше надо было выходить.
А теперь серьезно. В первой половине дня НБУ действительно был, брали по 25,03. Похоже, сразу выкупили свою двадцатку и ушли. После обеда не видать их было.
Искатель
 
Повідомлень: 3090
З нами з: 22.02.16
Подякував: 441 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:28

Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 22.12.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Значит завтра резко вверх, до 25.20
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:30

  proftpd66 написав:Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?

Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4197
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 3009 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:33

  Искатель написав:
  KOKS написав:если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом

Уже торги давно закрылись :) Раньше надо было выходить.
А теперь серьезно. В первой половине дня НБУ действительно был, брали по 25,03. Похоже, сразу выкупили свою двадцатку и ушли. После обеда не видать их было.


Наверное пылесос после обеда поломался. :cry:

--------------------------

  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?

Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.


Я представляю эту трогательную сцену с аппаратом.... точнее с двумя :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1571
З нами з: 11.10.16
Подякував: 789 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2015201620172018>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beket1961, komp, yama і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6695 1452261
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 08:56
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1569, 1570, 1571
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15701 1872865
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 17:26
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 15972
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.