Саме так...є в програмі Слуги Народу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Саме так...є в програмі Слуги Народу.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 09 вер, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:37
они непобедимые, будут работать нелегально. Военное положение можно не объявлять.
если они берут в гривне, то турок поменяет доллар на гривне.
в Аэропорту Украгазбанк поставил более 3-5 банкоматов, при том что по Киеву их около 10 штук, а в аэропорту очень много. Правильная стратегия.
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:40
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЗЕК-оманда зробить десупрунізацію?
бо реально якась відьма наробила ділов і втекла..
+50грн !
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:50
Конечно слышал. Цены на многие товары и услуги в Украине сейчас уже выше, чем в Европе.
Цель НБУ поставить какой-то ценовой рекорд?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А Вы хотели ввода военного положения в 2014 году? Тогда для начала хотя бы почитайте закон об этом самом военном положении. Как жили бы мы все тогда и в каком режиме. А еще лучше посмотрите хронику ВОВ... Работа по 15 часов в сутки, харчи по карточкам, никакого интернета, телевизора, и прочих благ мирной жизни. Вас, баранов, от всей этой жести избавили, введя АТО и ограничив всё куском Донбасса. Но вы уже который год упорно продолжаете транслировать российские методички! Типа "чё войну не объявили, зассали?" Грузия в свое время объявила, и чем это для неё закончилось.
Не показывайте всем свою дурость - это не повод для хвастовства. Изучите сначала понятия "доверительное управление" и "слепой траст". Порошенко был легальным и официальным миллиардером в отличие от Зеленского. И если уж даже сумасшедшие грантоеды Шабунин и Лещенко не смогли нарыть на Порошенко ничего, кроме оффшора в 3000 долларов, то о чём тогда говорить? По бумагам у Порошенко всё чисто, весь бизнес был в управлении у Ротшильдов. Так что поменьше читайте надписи на заборах, а заодно хоть иногда выключайте российские телеканалы. Даже там уже с 2015 года перестали крутить тему "Порох крутит бизнес, будучи президентом".
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Споживчі ціни в серпні 2019р. порівняно із липнем 2019р. знизилися на 0,3%, з початку року зросли на 2,7%.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Совсем не смешно. Аграриям надо отдавать кредиты в гривне, взятые на посевную и весь цикл производства. А курс упал уже на 5-6%. Добавить сюда еще набежавшие проценты за полгода, и будет совсем не весело! Продают-то выращенное по безнадёге, потому что банки давят. Плюс цены из-за большого урожая упали. Ну и вся эта тема с продажей земли.С такими планами может оказаться, что и землю отберут,и урожай.Вот и продают урожай побыстрее, чтобы отбить хотя бы вложенное и остаться при своих.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:16
Я бы к Шабунину и Лещенко присовокупил Сэма Кислина, который нагло врет о порядка 8 млрд usd, выведенных Петей с Украины. Убежден что экс-президент уже подал иск о клевете в американский суд, чтобы тот за базар отвечал.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:26
никаких проблем не вижу на рецепшене заплатил на входе получил жетончик( номерок, браслетик на руку с RDF меткой и т.д.) , все что перебрал по времени оплатил на выходе , как в бассейне или в бане или на фестивале \ дискотеке
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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