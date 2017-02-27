Додано: Пон 09 вер, 2019 15:53

buratinyo написав: При внешней агрессии не ввел военное положение, хотя во всех СМИ утверждал, что это не гражданская война. При внешней агрессии не ввел военное положение, хотя во всех СМИ утверждал, что это не гражданская война.

buratinyo написав: Имел бизнес будучи президентом то вообще фигня. Имел бизнес будучи президентом то вообще фигня.

А Вы хотели ввода военного положения в 2014 году? Тогда для начала хотя бы почитайте закон об этом самом военном положении. Как жили бы мы все тогда и в каком режиме. А еще лучше посмотрите хронику ВОВ... Работа по 15 часов в сутки, харчи по карточкам, никакого интернета, телевизора, и прочих благ мирной жизни. Вас, баранов, от всей этой жести избавили, введя АТО и ограничив всё куском Донбасса. Но вы уже который год упорно продолжаете транслировать российские методички! Типа "чё войну не объявили, зассали?" Грузия в свое время объявила, и чем это для неё закончилось.Не показывайте всем свою дурость - это не повод для хвастовства. Изучите сначала понятия "доверительное управление" и "слепой траст". Порошенко был легальным и официальным миллиардером в отличие от Зеленского. И если уж даже сумасшедшие грантоеды Шабунин и Лещенко не смогли нарыть на Порошенко ничего, кроме оффшора в 3000 долларов, то о чём тогда говорить? По бумагам у Порошенко всё чисто, весь бизнес был в управлении у Ротшильдов. Так что поменьше читайте надписи на заборах, а заодно хоть иногда выключайте российские телеканалы. Даже там уже с 2015 года перестали крутить тему "Порох крутит бизнес, будучи президентом".