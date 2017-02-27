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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2015201620172018

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.

Саме так...є в програмі Слуги Народу. :)
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 09 вер, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:37

  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?

Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.


они непобедимые, будут работать нелегально. Военное положение можно не объявлять.

если они берут в гривне, то турок поменяет доллар на гривне.

в Аэропорту Украгазбанк поставил более 3-5 банкоматов, при том что по Киеву их около 10 штук, а в аэропорту очень много. Правильная стратегия.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:40

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:91/94...блин, не верю своим глазам
НБУ умыл руки, как и ожидалось//))

Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"

На Трампа.) Он же четко сказал для всего мира - не занижайте свои курсы валют. )
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Его ставленница Супрун развалила украинскую медицину, нарушив конституционные права каждого украинца на лечение. :evil:


ЗЕК-оманда зробить десупрунізацію?
бо реально якась відьма наробила ділов і втекла..
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:50

  asti написав:на нас с вами. Таргетирование инфляции - слышали такое?!

Конечно слышал. Цены на многие товары и услуги в Украине сейчас уже выше, чем в Европе.
Цель НБУ поставить какой-то ценовой рекорд? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:При внешней агрессии не ввел военное положение, хотя во всех СМИ утверждал, что это не гражданская война. :shock:

А Вы хотели ввода военного положения в 2014 году? Тогда для начала хотя бы почитайте закон об этом самом военном положении. Как жили бы мы все тогда и в каком режиме. А еще лучше посмотрите хронику ВОВ... Работа по 15 часов в сутки, харчи по карточкам, никакого интернета, телевизора, и прочих благ мирной жизни. Вас, баранов, от всей этой жести избавили, введя АТО и ограничив всё куском Донбасса. Но вы уже который год упорно продолжаете транслировать российские методички! Типа "чё войну не объявили, зассали?" Грузия в свое время объявила, и чем это для неё закончилось.

  buratinyo написав:Имел бизнес будучи президентом то вообще фигня. :mrgreen:

Не показывайте всем свою дурость - это не повод для хвастовства. Изучите сначала понятия "доверительное управление" и "слепой траст". Порошенко был легальным и официальным миллиардером в отличие от Зеленского. И если уж даже сумасшедшие грантоеды Шабунин и Лещенко не смогли нарыть на Порошенко ничего, кроме оффшора в 3000 долларов, то о чём тогда говорить? По бумагам у Порошенко всё чисто, весь бизнес был в управлении у Ротшильдов. Так что поменьше читайте надписи на заборах, а заодно хоть иногда выключайте российские телеканалы. Даже там уже с 2015 года перестали крутить тему "Порох крутит бизнес, будучи президентом".
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Споживчі ціни в серпні 2019р. порівняно із липнем 2019р. знизилися на 0,3%, з початку року зросли на 2,7%.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах? :mrgreen:

Совсем не смешно. Аграриям надо отдавать кредиты в гривне, взятые на посевную и весь цикл производства. А курс упал уже на 5-6%. Добавить сюда еще набежавшие проценты за полгода, и будет совсем не весело! Продают-то выращенное по безнадёге, потому что банки давят. Плюс цены из-за большого урожая упали. Ну и вся эта тема с продажей земли.С такими планами может оказаться, что и землю отберут,и урожай.Вот и продают урожай побыстрее, чтобы отбить хотя бы вложенное и остаться при своих.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:16

  yuri_m написав:
Не показывайте всем свою дурость - это не повод для хвастовства. Изучите сначала понятия "доверительное управление" и "слепой траст". Порошенко был легальным и официальным миллиардером в отличие от Зеленского. И если уж даже сумасшедшие грантоеды Шабунин и Лещенко не смогли нарыть на Порошенко ничего, кроме оффшора в 3000 долларов, то о чём тогда говорить? По бумагам у Порошенко всё чисто, весь бизнес был в управлении у Ротшильдов. Так что поменьше читайте надписи на заборах, а заодно хоть иногда выключайте российские телеканалы. Даже там уже с 2015 года перестали крутить тему "Порох крутит бизнес, будучи президентом".

Я бы к Шабунину и Лещенко присовокупил Сэма Кислина, который нагло врет о порядка 8 млрд usd, выведенных Петей с Украины. Убежден что экс-президент уже подал иск о клевете в американский суд, чтобы тот за базар отвечал.
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