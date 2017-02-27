buratinyo написав:Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах?
Совсем не смешно. Аграриям надо отдавать кредиты в гривне, взятые на посевную и весь цикл производства. А курс упал уже на 5-6%. Добавить сюда еще набежавшие проценты за полгода, и будет совсем не весело! Продают-то выращенное по безнадёге, потому что банки давят. Плюс цены из-за большого урожая упали. Ну и вся эта тема с продажей земли.С такими планами может оказаться, что и землю отберут,и урожай.Вот и продают урожай побыстрее, чтобы отбить хотя бы вложенное и остаться при своих.
proftpd66 написав:Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?
Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.
Я представляю эту трогательную сцену с аппаратом.... точнее с двумя
никаких проблем не вижу на рецепшене заплатил на входе получил жетончик( номерок, браслетик на руку с RDF меткой и т.д.) , все что перебрал по времени оплатил на выходе , как в бассейне или в бане или на фестивале \ дискотеке . Все уже придумано до нас например как в Бельгии в Антверпене. Бонусная программа и т.д. и т.п. По статистике в маленькой Бельгии трудиться 26 000 работниц .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
proftpd66 написав:Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?
Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.
Я представляю эту трогательную сцену с аппаратом.... точнее с двумя
yama написав:никаких проблем не вижу на рецепшене заплатил на входе получил жетончик( номерок, браслетик на руку с RDF меткой и т.д.) , все что перебрал по времени оплатил на выходе , как в бассейне или в бане или на фестивале \ дискотеке . Все уже придумано до нас например как в Бельгии в Антверпене. Бонусная программа и т.д. и т.п. По статистике в маленькой Бельгии трудиться 26 000 работниц .
МИД имени Михаила Самуэлевича Паниковского доложил, что там в Бельгии нелегально работают.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 09 вер, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав:Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах?
Продают-то выращенное по безнадёге, потому что банки давят. Плюс цены из-за большого урожая упали.
Доброго времени суток. Вы уж определитесь - цены упали из-за высокого урожая, или из-за безнадёжности. Элеваторы на 50% полны или на 50% пусты ? Урожай нормальный. Цены действительно упали, но упали они из-за игроков которые могут себе позволить сегодня скупить урожай, загрузить в элеваторы, и в середине осени-начала зимы продавать на экспорт, когда курс поднимется. Как они ждут. Так было всегда. Но наши фермеры стали немного умнее. И если есть возможность - придерживают урожай, и ждут цены повкуснее. Вот Вам и ответ. Почему элеваторы на 50% полны!
KOKS написав:если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом
Уже торги давно закрылись Раньше надо было выходить. А теперь серьезно. В первой половине дня НБУ действительно был, брали по 25,03. Похоже, сразу выкупили свою двадцатку и ушли. После обеда не видать их было.
Кстати, вот здесь пишут, что и после обеда Нацбанк выходил. Я лично не видел, но судя по тому, что остановили снижение, очень похоже... И действительно, сегодня переписали годовой минимум на межбанке.