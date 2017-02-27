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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20162017201820192020>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:40

  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:91/94...блин, не верю своим глазам
НБУ умыл руки, как и ожидалось//))

Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:
"На кого работаете?"

На Трампа.) Он же четко сказал для всего мира - не занижайте свои курсы валют. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:50

  asti написав:на нас с вами. Таргетирование инфляции - слышали такое?!

Конечно слышал. Цены на многие товары и услуги в Украине сейчас уже выше, чем в Европе.
Цель НБУ поставить какой-то ценовой рекорд? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Споживчі ціни в серпні 2019р. порівняно із липнем 2019р. знизилися на 0,3%, з початку року зросли на 2,7%.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах? :mrgreen:

Совсем не смешно. Аграриям надо отдавать кредиты в гривне, взятые на посевную и весь цикл производства. А курс упал уже на 5-6%. Добавить сюда еще набежавшие проценты за полгода, и будет совсем не весело! Продают-то выращенное по безнадёге, потому что банки давят. Плюс цены из-за большого урожая упали. Ну и вся эта тема с продажей земли.С такими планами может оказаться, что и землю отберут,и урожай.Вот и продают урожай побыстрее, чтобы отбить хотя бы вложенное и остаться при своих.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:26

  Alex2007 написав:
  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?

Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.


Я представляю эту трогательную сцену с аппаратом.... точнее с двумя :mrgreen:
никаких проблем не вижу на рецепшене заплатил на входе получил жетончик( номерок, браслетик на руку с RDF меткой и т.д.) , все что перебрал по времени оплатил на выходе , как в бассейне или в бане или на фестивале \ дискотеке . Все уже придумано до нас например как в Бельгии в Антверпене. Бонусная программа и т.д. и т.п. :roll: По статистике в маленькой Бельгии трудиться 26 000 работниц .
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:33

  KOKS написав:Значит завтра резко вверх, до 25.20

нет, медленно идем к 24, увы
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:35

  Alex2007 написав:
  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:Девушки легкого поведения спасут курс, если каждый турок будет все зиму по 100 баксов привозить?

Если их легализовать и заставить брать оплату только в гривне через кассовый аппарат, спасут.


Я представляю эту трогательную сцену с аппаратом.... точнее с двумя :mrgreen:


  yama написав:никаких проблем не вижу на рецепшене заплатил на входе получил жетончик( номерок, браслетик на руку с RDF меткой и т.д.) , все что перебрал по времени оплатил на выходе , как в бассейне или в бане или на фестивале \ дискотеке . Все уже придумано до нас например как в Бельгии в Антверпене. Бонусная программа и т.д. и т.п. :roll: По статистике в маленькой Бельгии трудиться 26 000 работниц .


МИД имени Михаила Самуэлевича Паниковского доложил, что там в Бельгии нелегально работают.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 09 вер, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:42

  yuri_m написав:
  buratinyo написав:Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах? :mrgreen:

Продают-то выращенное по безнадёге, потому что банки давят. Плюс цены из-за большого урожая упали.

Доброго времени суток.
Вы уж определитесь - цены упали из-за высокого урожая, или из-за безнадёжности.
Элеваторы на 50% полны или на 50% пусты ?
Урожай нормальный. Цены действительно упали, но упали они из-за игроков которые могут себе позволить сегодня скупить урожай, загрузить в элеваторы, и в середине осени-начала зимы продавать на экспорт, когда курс поднимется. Как они ждут. Так было всегда. Но наши фермеры стали немного умнее. И если есть возможность - придерживают урожай, и ждут цены повкуснее.
Вот Вам и ответ. Почему элеваторы на 50% полны!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:47

  Искатель написав:
  KOKS написав:если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом

Уже торги давно закрылись :) Раньше надо было выходить.
А теперь серьезно. В первой половине дня НБУ действительно был, брали по 25,03. Похоже, сразу выкупили свою двадцатку и ушли. После обеда не видать их было.

Кстати, вот здесь пишут, что и после обеда Нацбанк выходил. Я лично не видел, но судя по тому, что остановили снижение, очень похоже...
И действительно, сегодня переписали годовой минимум на межбанке.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Давно заметил, что если я купил доллары, то их цена упадёт :). Вот и сегодня с утра купил очередные 200 долларов по 25,15, и они тут же подешевели до 25,12 :). И держались так весь день.
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