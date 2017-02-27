На Трампа.) Он же четко сказал для всего мира - не занижайте свои курсы валют. )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:40
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:50
Конечно слышал. Цены на многие товары и услуги в Украине сейчас уже выше, чем в Европе.
Цель НБУ поставить какой-то ценовой рекорд?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 вер, 2019 15:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Споживчі ціни в серпні 2019р. порівняно із липнем 2019р. знизилися на 0,3%, з початку року зросли на 2,7%.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Совсем не смешно. Аграриям надо отдавать кредиты в гривне, взятые на посевную и весь цикл производства. А курс упал уже на 5-6%. Добавить сюда еще набежавшие проценты за полгода, и будет совсем не весело! Продают-то выращенное по безнадёге, потому что банки давят. Плюс цены из-за большого урожая упали. Ну и вся эта тема с продажей земли.С такими планами может оказаться, что и землю отберут,и урожай.Вот и продают урожай побыстрее, чтобы отбить хотя бы вложенное и остаться при своих.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:26
никаких проблем не вижу на рецепшене заплатил на входе получил жетончик( номерок, браслетик на руку с RDF меткой и т.д.) , все что перебрал по времени оплатил на выходе , как в бассейне или в бане или на фестивале \ дискотеке . Все уже придумано до нас например как в Бельгии в Антверпене. Бонусная программа и т.д. и т.п. По статистике в маленькой Бельгии трудиться 26 000 работниц .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:33
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:35
МИД имени Михаила Самуэлевича Паниковского доложил, что там в Бельгии нелегально работают.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 09 вер, 2019 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:42
Доброго времени суток.
Вы уж определитесь - цены упали из-за высокого урожая, или из-за безнадёжности.
Элеваторы на 50% полны или на 50% пусты ?
Урожай нормальный. Цены действительно упали, но упали они из-за игроков которые могут себе позволить сегодня скупить урожай, загрузить в элеваторы, и в середине осени-начала зимы продавать на экспорт, когда курс поднимется. Как они ждут. Так было всегда. Но наши фермеры стали немного умнее. И если есть возможность - придерживают урожай, и ждут цены повкуснее.
Вот Вам и ответ. Почему элеваторы на 50% полны!
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:47
Кстати,
И действительно, сегодня переписали годовой минимум на межбанке.
Додано: Пон 09 вер, 2019 16:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давно заметил, что если я купил доллары, то их цена упадёт . Вот и сегодня с утра купил очередные 200 долларов по 25,15, и они тут же подешевели до 25,12 . И держались так весь день.
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