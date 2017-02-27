Додано: Пон 09 вер, 2019 16:00

buratinyo написав: Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах? Кто ж тогда увеличил на 50% загрузку элеваторов в портах?

Совсем не смешно. Аграриям надо отдавать кредиты в гривне, взятые на посевную и весь цикл производства. А курс упал уже на 5-6%. Добавить сюда еще набежавшие проценты за полгода, и будет совсем не весело! Продают-то выращенное по безнадёге, потому что банки давят. Плюс цены из-за большого урожая упали. Ну и вся эта тема с продажей земли.С такими планами может оказаться, что и землю отберут,и урожай.Вот и продают урожай побыстрее, чтобы отбить хотя бы вложенное и остаться при своих.