Forkop написав:Вот Вам и ответ. Почему элеваторы на 50% полны!
Вы очередной писатель? Тогда читайте для начала то, на что отвечаете! Там было написано, что "загрузка элеваторов увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом". Не загружены на 50%, а темпы загрузки на 50% выросли!
Forkop написав:Вы уж определитесь - цены упали из-за высокого урожая, или из-за безнадёжности.
И из-за высокого урожая, и из-за безнадёги. Высокий урожай значительно расширил предложение, а необходимость выплаты взятых ранее кредитов заставляет аграриев продавать урожай сейчас, а не позже. Были бы у них свободные средства - они бы не брали кредиты. И по этой же причине держали бы урожай на складах и продавали его по более высокой цене в межсезонье, а не сбрасывали бы сейчас по очень невыгодным ценам или с минимальной прибылью.
Zebra Та не мы станем первой экономикой Европы и займём место Германии и курс будет 1к1 с евро PS Ну а чего если мы можем по ОВГЗ генерить по 16-18 % чистыми в у.е да ещё и + 5-10 % на падении курса , значит мы очень богатая страна
Den написав:vlad6603 Сегодня в обед тоже брал 5-ку на Жилянской по 25.15 Дурачёк все до меня только сдавали но странно по 100-200 у.е
Никого не слушайте! Закон рынка очень простой: когда все продают и кричат "будет только дешеветь" - покупай. Сдают не странно, а по необходимости. Надо же как-то жить. Цены-то в магазинах в гривне. А то, что сливают понемногу заначки, означает падение доходов. Ну или получающие зарплату в валюте сбрасывают по чуть-чуть на текущие расходы.