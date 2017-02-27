Додано: Пон 09 вер, 2019 16:56

Forkop написав: Вот Вам и ответ. Почему элеваторы на 50% полны! Вот Вам и ответ. Почему элеваторы на 50% полны!

Forkop написав: Вы уж определитесь - цены упали из-за высокого урожая, или из-за безнадёжности. Вы уж определитесь - цены упали из-за высокого урожая, или из-за безнадёжности.

Вы очередной писатель? Тогда читайте для начала то, на что отвечаете! Там было написано, что "загрузка элеваторов увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом". Не загружены на 50%, а темпы загрузки на 50% выросли!И из-за высокого урожая, и из-за безнадёги. Высокий урожай значительно расширил предложение, а необходимость выплаты взятых ранее кредитов заставляет аграриев продавать урожай сейчас, а не позже. Были бы у них свободные средства - они бы не брали кредиты. И по этой же причине держали бы урожай на складах и продавали его по более высокой цене в межсезонье, а не сбрасывали бы сейчас по очень невыгодным ценам или с минимальной прибылью.