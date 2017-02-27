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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2017201820192020>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Forkop написав:Вот Вам и ответ. Почему элеваторы на 50% полны!

Вы очередной писатель? Тогда читайте для начала то, на что отвечаете! Там было написано, что "загрузка элеваторов увеличилась на 50% по сравнению с прошлым годом". Не загружены на 50%, а темпы загрузки на 50% выросли!

  Forkop написав:Вы уж определитесь - цены упали из-за высокого урожая, или из-за безнадёжности.

И из-за высокого урожая, и из-за безнадёги. Высокий урожай значительно расширил предложение, а необходимость выплаты взятых ранее кредитов заставляет аграриев продавать урожай сейчас, а не позже. Были бы у них свободные средства - они бы не брали кредиты. И по этой же причине держали бы урожай на складах и продавали его по более высокой цене в межсезонье, а не сбрасывали бы сейчас по очень невыгодным ценам или с минимальной прибылью.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 16:59

  vlad6603 написав:Давно заметил, что если я купил доллары, то их цена упадёт :). Вот и сегодня с утра купил очередные 200 долларов по 25,15, и они тут же подешевели до 25,12 :). И держались так весь день.


В Киеве по 25,00 уже продают ) а межбанк пробил дно в 25 грн./долл.

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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пружинить вверх будет ракетой.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:03

Zebra Та не мы станем первой экономикой Европы и займём место Германии и курс будет 1к1 с евро :)PS Ну а чего если мы можем по ОВГЗ генерить по 16-18 % чистыми в у.е да ещё и + 5-10 % на падении курса , значит мы очень богатая страна :)
Den
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:07

  vlad6603 написав:Давно заметил, что если я купил доллары, то их цена упадёт :). Вот и сегодня с утра купил очередные 200 долларов по 25,15, и они тут же подешевели до 25,12 :). И держались так весь день.

завтра підете купувати?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:09

  Zebra написав:Пружинить вверх будет ракетой.
с Нового года рынок земли открывают - долго будете пружину ждать, и... как бы не туда спружинило!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:10

  Zebra написав:Пружинить вверх будет ракетой.

вопрос только...когда ?)))
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:15

vlad6603 Сегодня в обед тоже брал 5-ку на Жилянской по 25.15 :) Дурачёк :) все до меня только сдавали но странно по 100-200 у.е :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:16

  asti написав:
  asti написав:Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку.
как я и говорил) А теперь - фсе! Пеняйте на себя, кто не успел слить пА 25+...

Я переживал, когда не слил по 27+.
По 25+ никаких переживаний. :)
Вы не в первый раз отсылаете к егип. фунту. Подробнее прокомментировать не можете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:22

  Den написав:vlad6603 Сегодня в обед тоже брал 5-ку на Жилянской по 25.15 :) Дурачёк :) все до меня только сдавали но странно по 100-200 у.е :)

Никого не слушайте! Закон рынка очень простой: когда все продают и кричат "будет только дешеветь" - покупай. Сдают не странно, а по необходимости. Надо же как-то жить. Цены-то в магазинах в гривне. А то, что сливают понемногу заначки, означает падение доходов. Ну или получающие зарплату в валюте сбрасывают по чуть-чуть на текущие расходы.
yuri_m
 
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