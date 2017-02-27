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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2017201820192020

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:28

  yuri_m написав:
  Den написав:vlad6603 Сегодня в обед тоже брал 5-ку на Жилянской по 25.15 :) Дурачёк :) все до меня только сдавали но странно по 100-200 у.е : )

Никого не слушайте! Закон рынка очень простой: когда все продают и кричат "будет только дешеветь" - покупай. Сдают не странно, а по необходимости. Надо же как-то жить. Цены-то в магазинах в гривне. А то, что сливают понемногу заначки, означает падение доходов. Ну или получающие зарплату в валюте сбрасывают по чуть-чуть на текущие расходы.


Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. :shock: :|
Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:32

  Alex2007 написав:Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. :shock: :|
Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края. :?

Как только вся основная масса народа и бизнеса войдет в гривну, так сразу и произойдет разворот. Толпа не может быть права и оказаться в прибыли. Сначала разденут держателей валюты, а потом поимеют держателей гривны.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:34

  Alex2007 написав:
  yuri_m написав:Никого не слушайте! Закон рынка очень простой: когда все продают и кричат "будет только дешеветь" - покупай. Сдают не странно, а по необходимости. Надо же как-то жить. Цены-то в магазинах в гривне. А то, что сливают понемногу заначки, означает падение доходов. Ну или получающие зарплату в валюте сбрасывают по чуть-чуть на текущие расходы.


Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. :shock: :|
Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края. :?

Так Богдан позавчора ж промовив:"До Нового року попрацюємо і все".
:D
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:54

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 48 239,35(56 722,21 − 8 482,85(- 5 424,47)) млн.
Овернайти дебет 14,5%(15%) - 13 632(21 657 − 8 025(+ 3 267)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 - 0(0)) млн.

Двухтижневе регулювання 16,5%(17%): - 33 913(25 397 + 8 516)
Рефінансування двухтижневе 17%: - 1607,5(6607,5 - 5000)

Загальна ліквідність 48 239,35 + 13 632 - 0 = 61 871,36(78 379,21 - 16 507,85(- 2 157,47)) млн. гривень.

НБУ в пʼятницю тужився додавати ліквідності і купив валюти аж на 1 868
млн. грн, десь 74.5 млн.$., та як бачимо не дуже й допомогло. Автономні чинники забрали всього - 4 859,96 млн. грн. Сьогодні знову додали готівки в оббіг, забравши з коррахунків - 1 155 млн. грн. Знову забрали ліквідності на - 3 754,36 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Додають готівки, бо її замало йти за міжбанком, та зменшують коррахунки.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65859,20(65882,80) млн. гривень. Сьогодні вона ВПАЛА.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2486,46.

Зміни ліквідності чуттєві! Знову багато пішло на готівковий ринок! Ліквідності мало для росту курсу доляра.

Багато залучив НБУ на аукціоні з підримки ліквідності 33 913 млн. гривень (повернули всього 25 397 млн). Та ще банки повернули в НБУ 5000 млн. грн. двотижневого рефінансування.

Доляр сьогодні знову впав на - 5,94(-22,46) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,0266(25,0860) грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65859,20 млн. грн., підросло на 13,71%(13,75%).

ВО

PS
Сьогодні ПДВ налили всього на суму 19(341,3) млн гривень.
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

PPS
Завтра обсяг валютного залучення на аукціоні з продажу ОВДП нічим не обмежений!

PPPS
Вже третій місяць поспиль дефляція в Україні! Цього разу в серпні вона склала -0,3 відсотка.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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