Den написав:vlad6603 Сегодня в обед тоже брал 5-ку на Жилянской по 25.15 Дурачёк все до меня только сдавали но странно по 100-200 у.е : )
Никого не слушайте! Закон рынка очень простой: когда все продают и кричат "будет только дешеветь" - покупай. Сдают не странно, а по необходимости. Надо же как-то жить. Цены-то в магазинах в гривне. А то, что сливают понемногу заначки, означает падение доходов. Ну или получающие зарплату в валюте сбрасывают по чуть-чуть на текущие расходы.
Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края.
Alex2007 написав:Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края.
Как только вся основная масса народа и бизнеса войдет в гривну, так сразу и произойдет разворот. Толпа не может быть права и оказаться в прибыли. Сначала разденут держателей валюты, а потом поимеют держателей гривны.
yuri_m написав:Никого не слушайте! Закон рынка очень простой: когда все продают и кричат "будет только дешеветь" - покупай. Сдают не странно, а по необходимости. Надо же как-то жить. Цены-то в магазинах в гривне. А то, что сливают понемногу заначки, означает падение доходов. Ну или получающие зарплату в валюте сбрасывают по чуть-чуть на текущие расходы.
Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края.
Так Богдан позавчора ж промовив:"До Нового року попрацюємо і все".
Загальна ліквідність 48 239,35 + 13 632 - 0 = 61 871,36(78 379,21 - 16 507,85(- 2 157,47)) млн. гривень.
НБУ в пʼятницю тужився додавати ліквідності і купив валюти аж на 1 868 млн. грн, десь 74.5 млн.$., та як бачимо не дуже й допомогло. Автономні чинники забрали всього - 4 859,96 млн. грн. Сьогодні знову додали готівки в оббіг, забравши з коррахунків - 1 155 млн. грн. Знову забрали ліквідності на - 3 754,36 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Додають готівки, бо її замало йти за міжбанком, та зменшують коррахунки.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65859,20(65882,80) млн. гривень. Сьогодні вона ВПАЛА.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2486,46.
Зміни ліквідності чуттєві! Знову багато пішло на готівковий ринок! Ліквідності мало для росту курсу доляра.
Багато залучив НБУ на аукціоні з підримки ліквідності 33 913 млн. гривень (повернули всього 25 397 млн). Та ще банки повернули в НБУ 5000 млн. грн. двотижневого рефінансування.
Доляр сьогодні знову впав на - 5,94(-22,46) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,0266(25,0860) грн./$.
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 09 вер, 2019 18:45, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Alex2007 написав:Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края.
Как только вся основная масса народа и бизнеса войдет в гривну, так сразу и произойдет разворот. Толпа не может быть права и оказаться в прибыли. Сначала разденут держателей валюты, а потом поимеют держателей гривны.
Давить будут одновременно: по одному - курсом, по второму - реХформой
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов. Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег. Пристайко вопрос решил - США денег не даст. Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%. Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
если в нбу не тупые то должны сейчас выйти с пылесосом.
Не тупые, и не выйдут... Нафига? 24 - 24.20 откупят непотребный!
Кстати, очень насторожила продажа народу газа на зиму при оплате сейчас... Жди беды, мабуть, газ серьезно припадет. Заправки уже это показывают. Соответственно и бакса уверх ждать не стоит 22 таки как не крути... Про массовую оплату частями в системах ваще молчу. Рекламу шлют ежеминутно. Т.е. уверены в наваре.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 09 вер, 2019 18:58, всього редагувалось 3 разів.
Мені здається, що те, що ви шукаєте, буде тількі завтра в огляді Середньорічної-зваженої.
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.