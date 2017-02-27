asti написав:Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку.
как я и говорил) А теперь - фсе! Пеняйте на себя, кто не успел слить пА 25+...
Вы не в первый раз отсылаете к егип. фунту. Подробнее прокомментировать не можете?
Там была ситуация похожая с нашей - там тоже спекулянты скупали госдолг пачками но местный Центробанк долго держал планку в 17,8 - 17,9 фунтов за доллар (в нашем случае - 25), а потом умыл руки и курс покатился до уровня 16 - 16,2 за доллар и продолжает там оставаться. У нас похожая ситуация, мне так думается - можем откатиться до уровня 24 и там долго потом болтаться если, конечно, в мире спокойно всё будет//)
дарий написав:Кстати, очень насторожила продажа народу газа на зиму при оплате сейчас... Жди беды, мабуть, газ серьезно припадет.
Маєте рацію))) У вересні вже нижче 4900грн, хоча й невеличкий відскок спостерігався чи боковик)), як і з курсом Звичайно ціна може й вирости з настанням холодів, як і курс, та до минулорічний 12500грн навряд чи дійдемо)