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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2018201920202021

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:57

  ЛАД написав:
  asti написав:
  asti написав:Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку.
как я и говорил) А теперь - фсе! Пеняйте на себя, кто не успел слить пА 25+...
Вы не в первый раз отсылаете к егип. фунту. Подробнее прокомментировать не можете?
Там была ситуация похожая с нашей - там тоже спекулянты скупали госдолг пачками но местный Центробанк долго держал планку в 17,8 - 17,9 фунтов за доллар (в нашем случае - 25), а потом умыл руки и курс покатился до уровня 16 - 16,2 за доллар и продолжает там оставаться. У нас похожая ситуация, мне так думается - можем откатиться до уровня 24 и там долго потом болтаться если, конечно, в мире спокойно всё будет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дарий написав:Кстати, очень насторожила продажа народу газа на зиму при оплате сейчас...
Жди беды, мабуть, газ серьезно припадет.

Маєте рацію))) У вересні вже нижче 4900грн, хоча й невеличкий відскок спостерігався чи боковик)), як і з курсом
Звичайно ціна може й вирости з настанням холодів, як і курс, та до минулорічний 12500грн навряд чи дійдемо)

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  #<1 ... 2018201920202021
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