asti написав:Доллар уже третий раз тестирует отметку 25 и только благодаря покупкам НБУ пока не пробил эту отметку.
как я и говорил) А теперь - фсе! Пеняйте на себя, кто не успел слить пА 25+...
Вы не в первый раз отсылаете к егип. фунту. Подробнее прокомментировать не можете?
Там была ситуация похожая с нашей - там тоже спекулянты скупали госдолг пачками но местный Центробанк долго держал планку в 17,8 - 17,9 фунтов за доллар (в нашем случае - 25), а потом умыл руки и курс покатился до уровня 16 - 16,2 за доллар и продолжает там оставаться. У нас похожая ситуация, мне так думается - можем откатиться до уровня 24 и там долго потом болтаться если, конечно, в мире спокойно всё будет//)
дарий написав:Кстати, очень насторожила продажа народу газа на зиму при оплате сейчас... Жди беды, мабуть, газ серьезно припадет.
Маєте рацію))) У вересні вже нижче 4900грн, хоча й невеличкий відскок спостерігався чи боковик)), як і з курсом Звичайно ціна може й вирости з настанням холодів, як і курс, та до минулорічний 12500грн навряд чи дійдемо)
yuri_m написав:Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края.
Как только вся основная масса народа и бизнеса войдет в гривну, так сразу и произойдет разворот. Толпа не может быть права и оказаться в прибыли. Сначала разденут держателей валюты, а потом поимеют держателей гривны.
Давить будут одновременно: по одному - курсом, по второму - реХформой
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов. Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег. Пристайко вопрос решил - США денег не даст. Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%. Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
дарий написав:Кстати, очень насторожила продажа народу газа на зиму при оплате сейчас... Жди беды, мабуть, газ серьезно припадет.
Маєте рацію))) У вересні вже нижче 4900грн, хоча й невеличкий відскок спостерігався чи боковик)), як і з курсом Звичайно ціна може й вирости з настанням холодів, як і курс, та до минулорічний 12500грн навряд чи дійдемо)
Для бытовых потребителей было 8500 грн максимум.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Для бытовых потребителей было 8500 грн максимум.
Було)) Я про закупки й ціни в Європі)) Щось наші "імпортери" знизили активність в закупці газу у вересні, коли ціна впала нижче 4900грн і не хочуть підтримати експортерів купуючи валюту на міжбанку. Може в Нафтогаза закінчилася грн в липні-серпні, коли купляли по 5500-5800 і чекають, коли пересічні закупляться на зиму по 5900?))
Вкладчик1234 написав:Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ: "На кого работаете?"
Вопрос поставлен не верно. Надо "Кто так усиленно заливает Украину валютой и за какие красивые глазки? И что чуть позже за это потребует?" НБУ не может бесконечно выкупать, поскольку у него есть ограничения по эмиссии на 2019 год. И те, кто просаживает сейчас курс, это прекрасно знают. Поэтому вопросы надо ставить глубже, особенно в разрезе влияния курса на макроэкономику. Отечественное производство сворачивается быстрыми темпами. Тут всё сразу наложилось - и курс, и летнее затишье у бизнеса. А проблемы с импортом сырья еще раз ударят по производству! В итоге, когда пружина курса пойдет в обратную сторону, уже нечем будет её сдерживать. Резервы НБУ пойдут на выплаты долга и интервенции в начальный период роста курса, а дальше уже в дело включится фактор искусственно задавленной отечественной экономики.
Также стоит добавить что вся та гривневая масса, которая сейчас эмитируется резко станет необеспеченной, и придется гривнепатриотам вновь вспоминать формулу М2/ЗВР.
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 09 вер, 2019 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ: "На кого работаете?"
Вопрос поставлен не верно. Надо "Кто так усиленно заливает Украину валютой и за какие красивые глазки? И что чуть позже за это потребует?" НБУ не может бесконечно выкупать, поскольку у него есть ограничения по эмиссии на 2019 год. И те, кто просаживает сейчас курс, это прекрасно знают. Поэтому вопросы надо ставить глубже, особенно в разрезе влияния курса на макроэкономику. Отечественное производство сворачивается быстрыми темпами. Тут всё сразу наложилось - и курс, и летнее затишье у бизнеса. А проблемы с импортом сырья еще раз ударят по производству! В итоге, когда пружина курса пойдет в обратную сторону, уже нечем будет её сдерживать. Резервы НБУ пойдут на выплаты долга и интервенции в начальный период роста курса, а дальше уже в дело включится фактор искусственно задавленной отечественной экономики.
Также стоит добавить что вся та гривневая масса, которая сейчас эмитируется резко станет необеспеченной, и придется гривнепатриотам вновь вспоминать формулу ЗВР/М2.
А ещё начнут выносить из банков валюту, которую накупили через онлайн банкинг...
В понедельник на межбанке до обеда котировки вплотную приблизились к психологической отметке 25,0 грн./$, а ближе к завершению торговой сессии опустились в коридор 24,93-24,95 грн./$. Об этом рассказал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
По его словам, повышенное предложение валюты на рынке сформировали экспортеры: выручку активно распродавали и металлурги, и аграрии. До обеда Нацбанк воспользовался обозначившимся дисбалансом и выкупил порядка $20 млн. по 25,03 грн./$, но затем, когда котировки стремительно пошли вниз вмешиваться не стал.
Объем сегодняшних торгов казначеи оценили в $150 млн. "Объем свободной ликвидности снизился на 8 млрд. грн. и составил 95,8 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 8,5 млрд. грн. до 48,2 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 500 млн грн. и составил 47,5 млрд грн.", – подытожил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.