Вкладчик1234 написав: Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:

"На кого работаете?" Теперь опять стал актуальным вопрос в адрес НБУ:"На кого работаете?"

Вопрос поставлен не верно. Надо "Кто так усиленно заливает Украину валютой и за какие красивые глазки? И что чуть позже за это потребует?" НБУ не может бесконечно выкупать, поскольку у него есть ограничения по эмиссии на 2019 год. И те, кто просаживает сейчас курс, это прекрасно знают. Поэтому вопросы надо ставить глубже, особенно в разрезе влияния курса на макроэкономику. Отечественное производство сворачивается быстрыми темпами. Тут всё сразу наложилось - и курс, и летнее затишье у бизнеса. А проблемы с импортом сырья еще раз ударят по производству! В итоге, когда пружина курса пойдет в обратную сторону, уже нечем будет её сдерживать. Резервы НБУ пойдут на выплаты долга и интервенции в начальный период роста курса, а дальше уже в дело включится фактор искусственно задавленной отечественной экономики.