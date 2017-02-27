Zebra написав:Криворожсталь собирается вывести зарубеж $400+ млн дивидентов, немножко повлияет.
Очень спорное утверждение. нераспределенная прибыль у них 42 млрд. На собрании акционеров планируют на выплату дивидендов направить 10 млрд ( 450 млн дол примерно) Арселор митал - экспортер. Учитывая что 42 млрд нераспределенной прибыли не находятся мертвым грузом на счетах а как-то используются это всего-лишь бухгалтерская запись. Вполне возможно что деньги уже выведены, но по бухгалтерии это может быть не так.
В рамках валютной либерализации НБУ отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Что изменилось Расширен перечень операций, которые разрешается совершать по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление средств в гривне, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов за объектами прав собственности в Украине, не связанные с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.
Что это даст Указанные послабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов дают возможность нерезидентам более гибко распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину.
Только это баксу вероятно не поможет Приходится расслабляться в зеленом танке и получать "удовольствие"
Нужно чтоб Юрий61 наконец слил баксы и отчитался здесь - тогда поможет.