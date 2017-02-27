RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2019202020212022

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 335
вище 25.65
48%
160
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:37

Познавательно - общий обзор налоговых законопроектов.

Долярчику внимательно прочитать.

Первый Майдан для Зе. Почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.

https://strana.ua/articles/analysis/221 ... lasti.html
freeze
4
 
Повідомлень: 12741
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3643 раз.
Подякували: 5315 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:39

  Zebra написав:Криворожсталь собирается вывести зарубеж $400+ млн дивидентов, немножко повлияет.


Очень спорное утверждение. нераспределенная прибыль у них 42 млрд. На собрании акционеров планируют на выплату дивидендов направить 10 млрд ( 450 млн дол примерно)
Арселор митал - экспортер. Учитывая что 42 млрд нераспределенной прибыли не находятся мертвым грузом на счетах а как-то используются это всего-лишь бухгалтерская запись.
Вполне возможно что деньги уже выведены, но по бухгалтерии это может быть не так.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35061
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3407 раз.
Подякували: 7343 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://minfin.com.ua/2019/09/09/39004632/

В рамках валютной либерализации НБУ отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что изменилось
Расширен перечень операций, которые разрешается совершать по счетам нерезидентов.
В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление средств в гривне, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов за объектами прав собственности в Украине, не связанные с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

Что это даст
Указанные послабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов дают возможность нерезидентам более гибко распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне.
Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину.


Только это баксу вероятно не поможет :mrgreen:
Приходится расслабляться в зеленом танке и получать "удовольствие" :lol: :mrgreen:

Нужно чтоб Юрий61 наконец слил баксы и отчитался здесь - тогда поможет. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 11.10.16
Подякував: 789 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:45

  KOKS написав:Завтра резкий обвал до 25.5 так что сутра запасаться!

с чего бы вдруг?
Andrew_
 
Повідомлень: 152
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2019202020212022
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6695 1452327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 08:56
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1569, 1570, 1571
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15701 1872985
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 17:26
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
190 16002
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 00:52
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1070)
09.09.2019 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.